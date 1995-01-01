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    Парагвай. Примера. Команды

    2 де Майо
    (Педро Хуан Кабальеро)
    Генерал Кабальеро
    (Хуан Леон Маллоркин)
    Гуарани
    (Асунсьон)
    Либертад
    (Асунсьон)
    Насьональ
    (Асунсьон)
    Олимпия
    (Асунсьон)
    Серро Портеньо
    (Асунсьон)
    Соль де Америка
    (Асунсьон)
    Спортиво Амелиано
    (Вирген-дель-Уэрто)
    Спортиво Лукеньо
    (Луке)
    Спортиво Триниденс
    (Асунсьон)
    Такуари
    (Асунсьон)
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