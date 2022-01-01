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Парагвай. Примера
Футбольные стадионы
Парагвай. Примера 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Эстадио Генерал Пабло Рохас
Асунсьон
45 000
2
Эстадио Рохелио Ливьерес
Асунсьон
8 000
3
Эстадио Арсенио Эрико
Асунсьон
4 434
4
Эстадио Мануэль Феррейра
Асунсьон
20 000
5
Эстадио Тиго Ла Уэрта
Асунсьон
10 100
6
Монументаль Рио Парапити
Педро Хуан Кабальеро
18 000
7
Эстадио Фелисиано Касерес
Луке
24 000
8
Эстадио Роке Баттилана
Асунсьон
6 000
9
Дефенсорес дель Чако
Асунсьон
36 000
10
Гюнтер Фогель
Сан-Лоренцо
5 000
11
Эстадио Мартин Торрес
Асунсьон
3 000
12
Эстадио Ла Арболеда
Сантисима Тринидад
8 000
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