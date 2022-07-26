- 16 января
- 19:44 Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
- 3 января
- 17:39 Фото «Милан» объявил о трансфере нового вратаря 1
- 2 января
- 11:49 «Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
- 26 июля 2022
- 14:27 Фото «Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года 4
- 21 июля 2022
- 11:41 «Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
- 20 июля 2022
- 13:24 «Динамо» выиграло борьбу за Фернандеса у пяти клубов 6
- 19 июля 2022
- 22:24 Агент Фернандеса подтвердил переход парагвайца в «Динамо»
- 08:21 Фернандес прокомментировал переход в «Динамо»
- 08:07 Фернандес переходит в «Динамо». Президент «Гуарани» подтвердил
- 13 июля 2022
- 15:50 Стало известно, во сколько «Динамо» может обойтись трансфер парагвайца Фернандеса 3
- 12 июля 2022
- 19:41 Парагваец Фернандес близок к переходу в «Динамо» (ABC) 1
- 9 июля 2022
- 17:33 Агент парагвайского защитника Фернандеса отреагировал на слухи об интересе «Динамо»
- 15:39 «Динамо» интересуется парагвайским защитником