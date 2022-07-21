«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)

Стали известны финансовые подробности трансфера центрального защитника Роберто Фернандеса из «Гуарани» в «Динамо».
«Гуарани» хотел за защитника 4 миллиона евро, но «Динамо» удалось сбить цену на 500 тысяч.
Футболист в ближайшее время будет в Москве и подпишет контракт на пять лет», – сообщил источник «Чемпионата».
- В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
- Парагвайцу в июне исполнилось 22 года.
Источник: «Чемпионат»