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Гуарани
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€ 225 тыс
Гуарани - новости команды
Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Рохелио Ливьерес
Сайт:
http://www.clubguarani.com
Тренер:
Виктор Бернай
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Видео
Парагвайская фанатка снова взорвала соцсети своими формами
1 марта
9
Видео
Фанатка парагвайского клуба с полуобнаженной грудью устроила яркий перформанс
2025.11.15 17:09
3
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
2023.01.16 19:44
Фото
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
2023.01.03 17:39
1
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
2023.01.02 11:49
Фото
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
2022.07.26 14:27
3
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
2022.07.21 11:41
«Динамо» выиграло борьбу за Фернандеса у пяти клубов
2022.07.20 13:24
6
Агент Фернандеса подтвердил переход парагвайца в «Динамо»
2022.07.19 22:24
Фернандес прокомментировал переход в «Динамо»
2022.07.19 08:21
Фернандес переходит в «Динамо». Президент «Гуарани» подтвердил
2022.07.19 08:07
Стало известно, во сколько «Динамо» может обойтись трансфер парагвайца Фернандеса
2022.07.13 15:50
3
Парагваец Фернандес близок к переходу в «Динамо» (ABC)
2022.07.12 19:41
1
Агент парагвайского защитника Фернандеса отреагировал на слухи об интересе «Динамо»
2022.07.09 17:33
«Динамо» интересуется парагвайским защитником
2022.07.09 15:39
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