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Парагвай. Примера
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Гуарани
Результаты
€ 225 тыс
Гуарани - результаты матчей
Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Рохелио Ливьерес
Сайт:
http://www.clubguarani.com
Тренер:
Виктор Бернай
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Кубок Либертадорес. 2026
Парагвай. Примера. 2026
Парагвай. Примера. 2025
Копа Судамерикана. 2025
Парагвай. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
12.09 | 22:00
Гуарани
1 : 1
Серро Портеньо
07.09 | 22:00
Гуарани
2 : 0
Депортиво Реколета
03.09 | 00:30
Олимпия
1 : 1
Гуарани
31.08 | 00:30
Гуарани
1 : 1
Спортиво Амелиано
26.08 | 00:30
2 де Майо
0 : 0
Гуарани
15.08 | 22:00
Гуарани
2 : 3
Рубио Нью
10.08 | 00:30
Насьональ
0 : 0
Гуарани
03.08 | 00:30
Гуарани
2 : 1
Либертад
30.07 | 22:00
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 1
Гуарани
27.07 | 00:30
Гуарани
1 : 2
Спортиво Лукеньо
24.05 | 00:15
Депортиво Реколета
2 : 1
Гуарани
16.05 | 23:15
Гуарани
1 : 0
Спортиво Амелиано
12.05 | 02:00
Серро Портеньо
0 : 0
Гуарани
04.05 | 02:00
Гуарани
0 : 1
Насьональ
26.04 | 23:45
2 де Майо
2 : 2
Гуарани
19.04 | 00:15
Гуарани
2 : 1
Спортиво Лукеньо
11.04 | 02:30
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
Гуарани
06.04 | 02:30
Гуарани
1 : 0
Либертад
02.04 | 00:30
Рубио Нью
0 : 2
Гуарани
30.03 | 01:00
Гуарани
0 : 0
Спортиво Триниденс
26.03 | 01:30
Гуарани
1 : 1
2 де Майо
22.03 | 00:30
Гуарани
0 : 2
Олимпия
19.03 | 02:30
Гуарани
3 : 1
Депортиво Реколета
16.03 | 02:30
Спортиво Амелиано
0 : 0
Гуарани
08.03 | 00:30
Гуарани
0 : 2
Серро Портеньо
02.03 | 00:30
Насьональ
1 : 1
Гуарани
23.02 | 02:00
Спортиво Лукеньо
3 : 2
Гуарани
14.02 | 00:30
Гуарани
3 : 1
Спортиво Сан-Лоренцо
09.02 | 00:30
Либертад
3 : 3
Гуарани
02.02 | 02:15
Гуарани
4 : 0
Рубио Нью
30.01 | 00:00
Спортиво Триниденс
0 : 0
Гуарани
26.01 | 00:00
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2 : 1
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