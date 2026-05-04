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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Гуарани - Насьональ
Гуарани - Насьональ: обзор матча 04 мая 2026
Гуарани
04.05.2026, понедельник, 02:00
Парагвай. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Насьональ
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гуарани - Насьональ
Завершен
Желтая карточка
Patricio Tanda
90'
+3
90'
+5'
89'
Замена
T. Gutierrez
️️️️➡️️
S. Torales
88'
Травма
S. Torales
Замена
️️️️➡️️
Diego Fernández
84'
Замена
Josue Centurion
️️️️➡️️
Thiago Servin
84'
78'
Замена
A. Samudio
️️️️➡️️
O. Gaona Lugo
Замена
A. Manzur
️️️️➡️️
Patricio Coronel
71'
67'
Замена
I. Bailone
️️️️➡️️
C. R. Santa
67'
Замена
️️️️➡️️
R. Prieto
Замена
Richard Torales
️️️️➡️️
Ivan Ramirez
61'
Замена
J. Llano
️️️️➡️️
M. Lopez
61'
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуарани
1
G. Servio
(К)
ВР
37
D. Perez
ЦЗ
15
Thiago Servin
ЦЗ
3
A. Barbotte
ЦЗ
4
S. Zaracho
ЦЗ
8
M. Lopez
ЦП
36
L. Martinez
ЦП
26
Diego Fernández
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
38
Patricio Coronel
ЦФ
9
Ivan Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Насьональ
30
Сантьяго Рохас
ВР
26
Mauro Coronel
ЦЗ
3
A. D. Canete Torres
ЦЗ
29
Sebastian Vargas
ЦЗ
21
J. Feliu
ЦЗ
8
F. Jara
ЦП
6
S. Torales
ЦП
33
O. Gaona Lugo
ЦП
18
I. Valdez
ЦФ
24
C. R. Santa
(К)
ЦФ
27
R. Prieto
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Гуарани
31
M. Arzamendia
ВР
14
Mariano Ramos
ЦЗ
19
C. G. Ramirez Perdesen
ЦЗ
7
A. Manzur
ЦП
11
Jhon Sánchez
ЦП
34
Martín Maldonado
ЦП
25
G. Gomez
ЦП
29
J. Llano
ЦП
33
Kevin Gonzalez
ЦФ
35
Josue Centurion
ЦФ
17
Richard Torales
ЦФ
20
Ricardo Quinonez
ЦФ
Насьональ
1
Херардо Ортис
ВР
5
G. Benitez
ЦЗ
4
T. Gutierrez
ЦЗ
23
C. Espinola
ЦЗ
10
C. Arrua
ЦП
17
J. Santacruz
ЦП
40
César Elías Legüizamón Ovelar
ЦП
15
L. Caceres
ЦП
22
Жозуэ Колман
ЛВ
28
A. Samudio
ЦФ
7
I. Bailone
ЦФ
9
Hugo Adrián Benítez
ЦФ
4-4-2
1
37
3
4
15
8
26
5
36
9
38
4-3-3
30
Рохас
3
29
21
26
8
6
33
27
24
18
38
7
7
38
8
29
29
8
15
35
35
15
9
17
17
9
5
5
6
4
4
6
33
28
28
33
24
7
7
24
Остались в запасе
Гуарани
Насьональ
31
M. Arzamendia
ВР
14
Mariano Ramos
ЦЗ
19
C. G. Ramirez Perdesen
ЦЗ
11
Jhon Sánchez
ЦП
34
Martín Maldonado
ЦП
25
G. Gomez
ЦП
33
Kevin Gonzalez
ЦФ
20
Ricardo Quinonez
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
1
Херардо Ортис
ВР
23
C. Espinola
ЦЗ
10
C. Arrua
ЦП
17
J. Santacruz
ЦП
40
César Elías Legüizamón Ovelar
ЦП
15
L. Caceres
ЦП
22
Жозуэ Колман
ЛВ
9
Hugo Adrián Benítez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Остались в запасе
31
M. Arzamendia
ВР
14
Mariano Ramos
ЦЗ
19
C. G. Ramirez Perdesen
ЦЗ
11
Jhon Sánchez
ЦП
34
Martín Maldonado
ЦП
25
G. Gomez
ЦП
33
Kevin Gonzalez
ЦФ
20
Ricardo Quinonez
ЦФ
Остались в запасе
1
Херардо Ортис
ВР
23
C. Espinola
ЦЗ
10
C. Arrua
ЦП
17
J. Santacruz
ЦП
40
César Elías Legüizamón Ovelar
ЦП
15
L. Caceres
ЦП
22
Жозуэ Колман
ЛВ
9
Hugo Adrián Benítez
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Статистика матча Гуарани - Насьональ
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
10
Офсайды
3
1
Количество передач
358
420
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
David Ojeda, Paraguay
Стадион:
Estadio Rogelio Silvino Livieres, Asuncion
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