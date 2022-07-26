Луис Суарес назвал свой новый клуб

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес продолжит карьеру в «Насьонале».

«Я достиг предварительной договоренности о переходе в «Насьональ». Было невозможно сказать «нет» такому шансу», – сказал Суарес в видео в своей соцсети.

Сообщалось, что 35-летний Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.

Экс-форвард «Барсы» вернется в «Насьональ» спустя 16 лет.

Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.

В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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