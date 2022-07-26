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Луис Суарес назвал свой новый клуб

26 июля 2022, 23:54

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес продолжит карьеру в «Насьонале».

«Я достиг предварительной договоренности о переходе в «Насьональ». Было невозможно сказать «нет» такому шансу», – сказал Суарес в видео в своей соцсети.

Сообщалось, что 35-летний Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.

  • Экс-форвард «Барсы» вернется в «Насьональ» спустя 16 лет.
  • Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
  • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Насьональ Суарес Луис
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