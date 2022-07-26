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    Луис Суарес назвал свой новый клуб

    Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес продолжит карьеру в «Насьонале».

    «Я достиг предварительной договоренности о переходе в «Насьональ». Было невозможно сказать «нет» такому шансу», – сказал Суарес в видео в своей соцсети.

    Сообщалось, что 35-летний Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.

    • Экс-форвард «Барсы» вернется в «Насьональ» спустя 16 лет.
    • Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
    • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2022 23:54
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