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Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить

26 июля 2022, 18:26

Травма крестообразных связок – одна из самых серьезных в футболе. Она безумно болезненная и выбивает игрока на огромный срок.

Но что происходит с организмом во время повреждения «крестов»? Почему это так больно и почему игрок восстанавливается так долго?

Какая функция у крестообразных связок

Здесь нужно сказать сразу: есть передняя и задняя крестообразные связки. Схематично сустав выглядит так:

Зачем нужны «кресты»? Вот данные с сайта питерской клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова:

  • Стабилизация коленного сустава;
  • Не позволяют голени сильно смещаться вперед (задача передней крестообразной связка) и назад (задняя);
  • Удерживают наружный мыщелок большеберцовой кости – то есть сохраняют парный фрагмент одной большой кости.

Если делать короткий и обобщенный вывод, то крестообразные связки удерживают коленный сустав, стабилизируют его работу и являются цепочкой между двумя разными костями.

Передняя крестообразная связка состоит из коллагеновых волокон: они почти не растягиваются и закручены в связке под углом 110 градусов. Задняя расположена рядом, и, если посмотреть сбоку, то можно увидеть, что они будто бы пересекаются и образуют крест – отсюда и такое название.

Почему рвутся крестообразные связки и что происходит с организмом в этот момент

Есть три причины:

1. Контакт с другим футболистом. Но это должен быть очень жесткий удар.

2. Неудачное приземление. То есть центр тяжести должен быть резко смещен на опорную ногу во время приземления. Связка не справляется с резким напряжением и рвется либо полностью, либо частично (чаще всего происходит первый вариант).

Недавний пример – ситуация защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. В матче РПЛ против «Ростова» он пытался опередить соперника, оступился, что привело к разрыву крестообразной связки.

3. Резкое движение в сторону. Проблема та же: из-за резкого смещения в сторону сустав и тело двигаются в противоположном направлении, что приводит к травме.

После травмы спортсмен чувствует:

  • Резкий щелчок/хлопок в коленном суставе;
  • Через некоторое время сустав отекает;
  • Часто травма сопровождается ощущением некоторой нестабильности в суставе: он становится, по словам некоторых спортсменов, будто бы неуправляемым;
  • Конечно же, острую и сильную боль.

Иногда происходит не разрыв передней крестообразной, а надрыв. В этом случае болевое ощущение бывает не таким сильным, и, например, футболист может и дальше оставаться в игре. Обычно его хватает на несколько минут, дальше из-за боли он покидает поле.

Что футболисты рассказывают о травме «крестов»

23-летний талант из «Ромы» Николо Дзаньоло дважды рвал «кресты»: оба раза – в 2020-м. После второго раза он сказал:

«Это какой-то очень странный момент с точки зрения ощущений. Я почувствовал шлепок, потом – будто бы мое колено заполнилось воздухом, потом – что оно разорвется. Помню, как врачи подбежали ко мне и спрашивали, где именно болит и что чувствую. А я ничего не смог ответить: я орал».

У новичка «Зенита» Мантуана было три травмы крестов в период с 2018-го по 2021-й. Про вторую он рассказывал:

«Для меня вторая травма была хуже, потому что я уже знал все о ней. Я не хотел опять проходить через это, чувствовать ту же боль. Не хотел терять еще восемь месяцев карьеры. Я много плакал, думаю, даже больше, чем в первый раз, поскольку в тот период играл очень хорошо. Когда подобное происходит на пике, вы стараетесь уйти в себя, закрываетесь от мира».

В 2013-м Сами Хедира порвал крестообразную связку во время товарищеского матча Германии и Италии. Рассказывал такое:

«Это ужасно. Ты понимаешь, что что-то не так. Ты пытаешься проанализировать, что с твоим организмом. Но ты не можешь: у тебя такая боль, которая мешает даже думать. И так – несколько недель: ты не можешь стоять, сидеть и даже лежать. Хотя все начинается с секундного и достаточно слабого щелчка в колене, который уничтожает организм».

Вот слова Георгия Джикии:

«Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением».

Как врачи лечат «кресты»

Сразу нужно сказать, что иногда врачи ставят диагноз по внешнему осмотру. Но обычно пользуются дополнительными тестами: рентген, МРТ, УЗИ.

Сайт Фонда медицинского образования и исследований Мэйо пишет, что врачи предлагают пациенту операцию, если: а) Это спортсмен – и ему нужно восстановиться и вернуться к активным тренировкам; б) Повреждены обе связки; в) Травма приводит к резкому ослаблению коленного сустава.

Во время операции хирург полностью удаляет поврежденную связку и заменяет ее трансплантатом: тканью, похожей на связку, которая соединяет мышцу с костью. Эта ткань может быть взята как у пациента, так и у донора.

Что происходит после операции:

  • Медикаментозное лечение – обычно врачи назначают его через пару недель после операции;
  • Физическая реабилитация – то есть различные курсы восстановления. Если говорим о профессиональных футболистах, то обычно это курируется клубными физиотерапевтами;
  • Врачи рекомендуют ограничивать подвижность коленами специальными шинами.

Обычно футболисты приступают к активным тренировкам спустя полгода после травмы. Бывают и случаи, которые отнимают 7-8 месяцев на восстановление. Бывают, что футболист тратит меньше времени. Например, тот же Дзаньоло после первой травмы «крестов» лечился 4 месяца. Сам объяснял этот момент так:

«Мне просто повезло. Тогда врачи говорили, что динамика лечения лучше, чем у более возрастных игроков. Да, считайте, что это особенность организма – мне очень повезло».

Текст: Илья Егоров

Фото: сайт клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, SVEN SIMON, imago sportfotodienst,AFLO/Global Look Press

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