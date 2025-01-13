Известный фанат «Зенита» сказал, какой будет реакция на гол Соболева «Спартаку»

Один из основателей фанатского движения «Зенита» Максим Дукельский по прозвищу Пацифик сказал, изменится ли отношение фанатов сине-бело-голубых к нападающему Александру Соболеву, если он забьет «Спартаку».
– Принять – вряд ли. Даже за такое. Вернее, скажем так, не примет наиболее радикальная часть фанатов, которая определяет политику движения. Может, для зрителей это и послужит какой-то индульгенцией. А вот для активных фанатов не получится.
Это мы все проходили с Дзюбой. Он забивал решающие голы, но если уж не принимают, то не принимают.
– А если Соболев забьет «Спартаку» и будет радоваться голу, это может повлиять?
– Только не на фанатов.
– Сейчас «Зениту» предстоит важный отрезок весной. Как вы думаете, могут ли фанаты на это время забыть про Соболева и просто не оскорблять его?
– Для этого нужно быть на матче. А кубковых игр у «Зенита» осталось немного. Чтобы как-то Соболева принимать или нет, для начала надо быть на стадионе.
- Фанаты не посещают матчи РПЛ после введения паспортов болельщиков.
- 16 марта «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве в матче 21-го тура РПЛ.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.