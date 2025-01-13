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    • Известный фанат «Зенита» сказал, какой будет реакция на гол Соболева «Спартаку»

    Известный фанат «Зенита» сказал, какой будет реакция на гол Соболева «Спартаку»

    Один из основателей фанатского движения «Зенита» Максим Дукельский по прозвищу Пацифик сказал, изменится ли отношение фанатов сине-бело-голубых к нападающему Александру Соболеву, если он забьет «Спартаку».

    – Принять – вряд ли. Даже за такое. Вернее, скажем так, не примет наиболее радикальная часть фанатов, которая определяет политику движения. Может, для зрителей это и послужит какой-то индульгенцией. А вот для активных фанатов не получится.

    Это мы все проходили с Дзюбой. Он забивал решающие голы, но если уж не принимают, то не принимают.

    – А если Соболев забьет «Спартаку» и будет радоваться голу, это может повлиять?

    – Только не на фанатов.

    – Сейчас «Зениту» предстоит важный отрезок весной. Как вы думаете, могут ли фанаты на это время забыть про Соболева и просто не оскорблять его?

    – Для этого нужно быть на матче. А кубковых игр у «Зенита» осталось немного. Чтобы как-то Соболева принимать или нет, для начала надо быть на стадионе.

    • Фанаты не посещают матчи РПЛ после введения паспортов болельщиков.
    • 16 марта «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве в матче 21-го тура РПЛ.
    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.01.2025 11:26
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    Комментарии (17)
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    Cleaner
    1736757875
    Соболев ЗАХРЮКАЕТ, если забьет гол Спартаку. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    смолов федор
    1736764904
    нашли у кого спрашивать
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    Айболид
    1736774395
    Чё все такие неврубные ? Дело то не в голах ... И не в том окуда он пишёл .
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    ПалкоВводецъ007
    1736774721
    Забьёт один из голов и делов то! Спартак по пятёрочкам от Зенита привычный. Одним голом фарм клубу больше, одним меньше. Все давно привыкли, что Зенит унижает по взрослому тушинских. Гыгыгы
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    Азбука
    1736779303
    Болельщики-это те, кто команду готов всегда поддерживать. Фанаты-это те, кто команде готов всегда подгадить. Болельщики всегда с командой, фанаты всегда со своей сектой.
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