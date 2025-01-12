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    Маркиньос: «У «Спартака» лучшая команда в России»

    Нападающий «Спартака» Маркиньос верит в чемпионские перспективы.

    «Отпуск прошел здорово. Рад, что мне выпала возможность побыть с моей семьей. Очень хорошо провел это время. А теперь пора сосредоточиться на «Спартаке» и постараться выиграть чемпионат.

    «Спартак» – очень большой клуб, у нас лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие.

    Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», – сказал Маркиньос.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 2 балла от лидера.
    • Красно-белые в последний раз становились чемпионами в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1736689210
    Вот будет прикольно, если срамтак закончит где-нибудь на 10 строчке. :))))
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    ...уефан
    1736689495
    ...результативных действий тебе! Желание, работоспособность и техника уже есть...
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736689966
    Для промежности 6-10 места в самый раз. Гыгыгы
    Ответить
    oyabun
    1736690186
    Хочется увидеть в скором времени голы от Маркиньоса. Всё для этого у парня есть.
    Ответить
    NewLife
    1736690941
    Правильные слова и мысли.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736695079
    Ему главное в том же темпе прибавлять как в конце. Будет тогда огонь…
    Ответить
    Каратель помойников
    1736696062
    Как только новость про Спартак,то тут же питорские лошки и ***** тут как тут
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    Константин-Шапкин-google
    1736706768
    На данный момент всё по делу. Парень сам пашет! Желаю ему кроме качественной игры, забивать в каждом матче. Заслужил!
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