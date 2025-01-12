Маркиньос: «У «Спартака» лучшая команда в России»

Нападающий «Спартака» Маркиньос верит в чемпионские перспективы.
«Отпуск прошел здорово. Рад, что мне выпала возможность побыть с моей семьей. Очень хорошо провел это время. А теперь пора сосредоточиться на «Спартаке» и постараться выиграть чемпионат.
«Спартак» – очень большой клуб, у нас лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие.
Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», – сказал Маркиньос.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 2 балла от лидера.
- Красно-белые в последний раз становились чемпионами в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера.
- Сезон возобновится 28 февраля.