Маркиньос: «У «Спартака» лучшая команда в России»

Нападающий «Спартака» Маркиньос верит в чемпионские перспективы.

«Отпуск прошел здорово. Рад, что мне выпала возможность побыть с моей семьей. Очень хорошо провел это время. А теперь пора сосредоточиться на «Спартаке» и постараться выиграть чемпионат.

«Спартак» – очень большой клуб, у нас лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие.

Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», – сказал Маркиньос.