«Барселона» завоевала 100-й трофей в истории

«Барселона» после победы в финале Суперкубка Испании над «Реалом» (5:2) довела число своих титулов до 100.
У клуба стало 78 побед на национальном уровне. В их число входят 27 победы в чемпионате Испании, 31 – в Кубке, 15 – в Суперкубке, 3 – в Кубке Эвы Дуарте (предыдущий аналог Суперкубка) и 2 – в Кубке испанской лиги.
На международном уровне у «Барселоны» стало 22 победы: 5 – в Лиге чемпионов, 4 – в Кубке кубков, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Кубке ярмарок, 2 – в Латинском кубке и 3 – в клубном чемпионате мира.
- В указанные 100 титулов не включены 33 победы на региональном уровне: 23 победы в чемпионате Каталонии, 8 – в Кубке Каталонии и 2 – в Суперкубке Каталонии.
- Кроме того, «Барселона» выигрывала матч за вечное владение Кубком ярмарок.
- Также у клуба по 1 победе в Средиземноморской и Каталонской лигах, турниры в которых проводилсь в 1937-1938 годах.