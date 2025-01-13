«Барселона» завоевала 100-й трофей в истории

«Барселона» после победы в финале Суперкубка Испании над «Реалом» (5:2) довела число своих титулов до 100.

У клуба стало 78 побед на национальном уровне. В их число входят 27 победы в чемпионате Испании, 31 – в Кубке, 15 – в Суперкубке, 3 – в Кубке Эвы Дуарте (предыдущий аналог Суперкубка) и 2 – в Кубке испанской лиги.

На международном уровне у «Барселоны» стало 22 победы: 5 – в Лиге чемпионов, 4 – в Кубке кубков, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Кубке ярмарок, 2 – в Латинском кубке и 3 – в клубном чемпионате мира.