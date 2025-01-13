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    «Барселона» завоевала 100-й трофей в истории

    «Барселона» после победы в финале Суперкубка Испании над «Реалом» (5:2) довела число своих титулов до 100.

    У клуба стало 78 побед на национальном уровне. В их число входят 27 победы в чемпионате Испании, 31 – в Кубке, 15 – в Суперкубке, 3 – в Кубке Эвы Дуарте (предыдущий аналог Суперкубка) и 2 – в Кубке испанской лиги.

    На международном уровне у «Барселоны» стало 22 победы: 5 – в Лиге чемпионов, 4 – в Кубке кубков, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Кубке ярмарок, 2 – в Латинском кубке и 3 – в клубном чемпионате мира.

    • В указанные 100 титулов не включены 33 победы на региональном уровне: 23 победы в чемпионате Каталонии, 8 – в Кубке Каталонии и 2 – в Суперкубке Каталонии.
    • Кроме того, «Барселона» выигрывала матч за вечное владение Кубком ярмарок.
    • Также у клуба по 1 победе в Средиземноморской и Каталонской лигах, турниры в которых проводилсь в 1937-1938 годах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 09:07
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    Комментарии (4)
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    темирхан
    1736750604
    не 100, а 92. не официальные турниры как кубок дуартэ, кубок ярмарок и латинский кубок в официальный счет не идут. так что лепить их сюда не надо. это не официальные турниры.
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    WE ARE FOR PETER
    1736783689
    Круть
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