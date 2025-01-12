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    Пиняев с девушкой выложили кадры из отпуска в Лондоне

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев побывал в Лондоне. Компанию ему составила девушка Наталья.

    Пара выложила кадры из британской столицы.

    До Лондона пара отдыхала на Мальдивах.

    • 20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 17 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
    • «Локо» выходит из отпуска в ближайшие дни.

    Фото: соцсети Натальи Алешиной

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии (16)
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    ...уефан
    1736692716
    ..."Здесь был Серёга!"- оставил надпись на Биг-Бене)...
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    Имя и на этом сайте
    1736692882
    Кто то по Ландонам и Парижам.А кто то на СВО концы отдал за безумную идею деда.Поверив что Россия воюет с коллективным Западом.
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    Питерский князь
    1736693210
    2 дебила, это сила. А верхняя фотка, это он срет в лицо гражданам РФ? Типо, какой я красаФчиГ, смотрите!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736694678
    Где же комитет по этике? Футболисты страны отдыхают у врага. Дебелизм и позор…
    Ответить
    PREDATOR 007
    1736697259
    Наши напитки из Черноголовки везде
    Ответить
    erybov1965
    1736699566
    Давно пора наших футболеров на ставки,с премиальными.И увидите,как они зажгут на поле,иностранцев не надо будет приглашать.Болельщик ни в чем не будет ущемлен,но кому-то это не по душе.
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    subbotaspartak
    1736700503
    В Лондоне надо Вяльбе вспоминать...
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    Иван Петров 1986
    1736713118
    Да она уже, наверное, не девушка.
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