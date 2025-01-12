Пиняев с девушкой выложили кадры из отпуска в Лондоне

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев побывал в Лондоне. Компанию ему составила девушка Наталья.
Пара выложила кадры из британской столицы.
До Лондона пара отдыхала на Мальдивах.
- 20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у него 17 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- «Локо» выходит из отпуска в ближайшие дни.
Фото: соцсети Натальи Алешиной
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