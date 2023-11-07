Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

    Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

    Девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева Наталия Алешина показала свой новый «Мерседес».

    19-летняя Наталия не уточнила, подарил ей автомобиль возлюбленный или она купила его сама.

    «Когда я говорила, что я избалованная, – забудьте. Сейчас я окончательно избалована», – прокомментировала в телеграме покупку Алешина.

    • Пиняеву исполнилось 19 лет на прошлой неделе.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Фото: телеграм-канал Наталии Алешиной

    Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Генич: «Мне обидно за Пиняева – пора перестать танцевать с бубнами вокруг него» 5
    Мостовой назвал игровой компонент, который нужно улучшить Пиняеву
    Канчельскис объяснил, почему Пиняев «поплыл» 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 20:43
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 8 ноября, 18:53

      Это не важно. Главное, чтобы они потом дураков не наплодили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > ZeBolotny 8 ноября, 19:37

      В стране дураков где есть " Поле чудес" , дураков хватает и без них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 8 ноября, 05:30

      Надолго ли? Именно ты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Алексей-Добрынин-vkontakt 7 ноября, 23:30

      Девушкам проще в этой жизни, нашли парня с деньгами, зачем **** нужен за 40к ) Такие щас времена, деньги рулят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      Krics 7 ноября, 22:38

      Кичиться роскошью - моветон,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 7 ноября, 22:24

      Наталия не уточнила, подарил ей автомобиль возлюбленный или она купила его сама.------Канеш сама купила. Сережка тока пароль от своего банковского счета сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 7 ноября, 22:04

      Пиняев постоянно бьёт мимо ворот-а денег немерено!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google > САДЫЧОК 8 ноября, 09:56

      Это он так зарабатывает. Будет больше забивать с передач Дзюбы, заклюют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 7 ноября, 22:03

      Глупые молодые дети, что-то не обязательно выносить на публику.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      Amorphis > Алексей З 7 ноября, 22:13

      Старый ребёнок не плачь)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 7 ноября, 21:15

      Сделать бы революцию и в лагеря всех богатеев.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Fialet 7 ноября, 22:46

      "Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. ... Взять все, да и поделить" ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > VVM1964 7 ноября, 23:40

      Шариков добрый. Предложил только поделить. А надо жестоко наказать тех, кто наживался за счёт трудового народа.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Fialet 8 ноября, 00:07

      А, ну да - на фонарях повесить нормально будет или до третьего колена ???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > VVM1964 8 ноября, 13:27

      Зачем на фонарях, я же написал "в лагеря". Пусть вкалывают на какой нибудь добыче полезных ископаемых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Fialet 8 ноября, 19:35

      Богатея -хозяина дворца в Геленджике куда отправишь ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > googlechromovvkontakte 8 ноября, 19:43

      За повышение пенсионного возраста - на пожизненную каторгу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Fialet 8 ноября, 20:13

      Гыыы Слышал как он о себе в 2008 сказал---Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах. Он типа и так на каторге.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 21:08

      Так она Алёшина или Серёжина ? Непонятно.) "Руки вверх " какие-то.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 7 ноября, 20:59

      Немножко меньше избалована, чем девушка Роналду, но все еще впереди))

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+