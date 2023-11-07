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  • Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

7 ноября 2023, 20:43
17

Девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева Наталия Алешина показала свой новый «Мерседес».

19-летняя Наталия не уточнила, подарил ей автомобиль возлюбленный или она купила его сама.

«Когда я говорила, что я избалованная, – забудьте. Сейчас я окончательно избалована», – прокомментировала в телеграме покупку Алешина.

  • Пиняеву исполнилось 19 лет на прошлой неделе.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Фото: телеграм-канал Наталии Алешиной

Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (17)
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NewLife
1699379951
Немножко меньше избалована, чем девушка Роналду, но все еще впереди))
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Цугундeр
1699380482
Так она Алёшина или Серёжина ? Непонятно.) "Руки вверх " какие-то.
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Fialet
1699380957
Сделать бы революцию и в лагеря всех богатеев.
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САДЫЧОК
1699383862
Пиняев постоянно бьёт мимо ворот-а денег немерено!
Ответить
Krics
1699385918
Кичиться роскошью - моветон,ихмо.
Ответить
Алексей-Добрынин-vkontakt
1699389010
Девушкам проще в этой жизни, нашли парня с деньгами, зачем **** нужен за 40к ) Такие щас времена, деньги рулят
Ответить
Дядя Серёжа
1699410611
Надолго ли? Именно ты...
Ответить
ZeBolotny
1699458815
Это не важно. Главное, чтобы они потом дураков не наплодили...
Ответить
Enter2006
1699649437
А что машина стоит у каких-то говённых кривых стенок спального района? Так то и я вполне могу стать таким хоть завтра, в кредит ))
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