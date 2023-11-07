Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

Девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева Наталия Алешина показала свой новый «Мерседес».
19-летняя Наталия не уточнила, подарил ей автомобиль возлюбленный или она купила его сама.
«Когда я говорила, что я избалованная, – забудьте. Сейчас я окончательно избалована», – прокомментировала в телеграме покупку Алешина.
- Пиняеву исполнилось 19 лет на прошлой неделе.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Фото: телеграм-канал Наталии Алешиной
Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева
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Источник: «Бомбардир»