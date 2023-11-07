Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

Девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева Наталия Алешина показала свой новый «Мерседес».

19-летняя Наталия не уточнила, подарил ей автомобиль возлюбленный или она купила его сама.

«Когда я говорила, что я избалованная, – забудьте. Сейчас я окончательно избалована», – прокомментировала в телеграме покупку Алешина.

Пиняеву исполнилось 19 лет на прошлой неделе.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Фото: телеграм-канал Наталии Алешиной

Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева

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