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    • Селюк – о вероятном трансфере Хусанова в «Сити»: «Почему российские клубы его не разглядели?»

    Селюк – о вероятном трансфере Хусанова в «Сити»: «Почему российские клубы его не разглядели?»

    Агент Дмитрий Селюк высказался об ожидаемом переходе узбекистанского защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

    «Я давно знаю Хусанова. Он ведь когда выступал в Белоруссии за «Энергетик-БГУ», жил в одной квартире с моим футболистом. Видите, смог проявить себя и заинтересовал «Ланс». Уехал во Францию.

    И тут возникает вопрос: почему российские клубы его не разглядели? Знаете, когда порой спортивным директорам из РПЛ предлагаешь футболистов из Беларуси и Узбекистана, на тебя нередко смотрят, как будто ты говоришь про хоккеиста... Странная история, отдельная тема.

    Просто надо чаще смотреть под ноги, а не витать в облаках, смотреть на звезды. Если у тебя есть 10 миллионов, конечно, ты кого-то привезешь. Но, согласитесь, сложнее найти Хусанова, чем выложить деньги, допустим, за Угальде, против которого я ничего не имею.

    Какое-то время Хусанову потребовалось для адаптации во Франции. А в этом сезоне он хорошо себя показал, и вот уже за ним приходит, как пишут, «Манчестер Сити».

    Другое дело, меня удивляют суммы, которые фигурируют в СМИ. Ну какие 50 миллионов? Вы чего? Я в это не верю. Какие-то игры. В 15 миллионов я бы еще поверил. Максимум 20. Пишут про 40 и какие-то бонусы. Как говорится, только население пугают такими цифрами.

    С другой стороны, у «Сити» очень много денег. Возможно, и решили себе позволить такую покупку. Не знаю... Но 50 миллионов – это, конечно, перебор! Вы много знаете клубов в мире, которые выкладывают такие деньжищи за центрального защитника? Я – нет.

    Слушайте, летом «Рома» купила у «Жироны» Довбика. За 30 миллионов. А тут пишут про 50...» – сказал Селюк.

    • Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 11:16
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736756770
    Слишком маленький был узбек, долго разглядывали и так и сяк и под лупой, но не разглядели.
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    baggio80
    1736762891
    Потому что для этого нужно работать, активно искать, смотреть и анализировать игру игрока. А им платят за то, чтобы они просто сидели и ничего не делали.
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