Мостовой отреагировал на желание Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим!»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

«Конечно, Гильермо будет говорить, что хочет вернуться (смеется)! Он ведь нигде не нужен больше! Ради бога, пусть приезжает! Ведь в Москве для Абаскаля есть много разных нефутбольных вакансий.

Так что – пожалуйста! Милости просим! Можно где-нибудь бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное, чтобы человек подальше от российского футбола держался», – сказал Мостовой.