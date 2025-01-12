Мостовой отреагировал на желание Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим!»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.
«Конечно, Гильермо будет говорить, что хочет вернуться (смеется)! Он ведь нигде не нужен больше! Ради бога, пусть приезжает! Ведь в Москве для Абаскаля есть много разных нефутбольных вакансий.
Так что – пожалуйста! Милости просим! Можно где-нибудь бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное, чтобы человек подальше от российского футбола держался», – сказал Мостовой.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»