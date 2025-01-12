Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Ананьева в ЦСКА

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление по поводу ухода в ЦСКА воспитанника клуба Ивана Ананьева.

«С большим удивлением второй день наблюдаем за медийным сопровождением трансфера гражданина Ананьева (в «Спартаке» бы назвали Жано) в ЦСКА.

Еще позавчера юношу никто знать не знал, на улице встретишь – так и не поймешь сразу, футболист или репер какой.

А теперь чуть ли не трансфер года. Зачем-то идет поиск виноватых: звучат фамилии Погорелова, Аршавина, так скоро до Обамы дойдeм по старой памяти.

Ситуация же невероятно проста: в одном клубе не дали «взрослую» зарплату, в другом дали, кратно выше того, что было. Вот и все. Богатые у нас нынче лыжники в стране, что уж.

Не он первый, не он последний, обычная футбольная рутина», – написали болельщики «Зенита».