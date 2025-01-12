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    Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Ананьева в ЦСКА

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление по поводу ухода в ЦСКА воспитанника клуба Ивана Ананьева.

    «С большим удивлением второй день наблюдаем за медийным сопровождением трансфера гражданина Ананьева (в «Спартаке» бы назвали Жано) в ЦСКА.

    Еще позавчера юношу никто знать не знал, на улице встретишь – так и не поймешь сразу, футболист или репер какой.

    А теперь чуть ли не трансфер года. Зачем-то идет поиск виноватых: звучат фамилии Погорелова, Аршавина, так скоро до Обамы дойдeм по старой памяти.

    Ситуация же невероятно проста: в одном клубе не дали «взрослую» зарплату, в другом дали, кратно выше того, что было. Вот и все. Богатые у нас нынче лыжники в стране, что уж.

    Не он первый, не он последний, обычная футбольная рутина», – написали болельщики «Зенита».

    • В 2024 году Ананьев провел 15 матчей за молодежный состав «Зенита», забил 3 гола.
    • Срок контракта футболиста с московским клубом составляет 3,5 года.
    • Ананьевым интересовался «Сан-Паулу».

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (16)
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    Спартачище
    1736681983
    Эти фонадики как-будто сами себя пытаются убедить, что избавляться от своих воспитанников это норм))) Всем все ясно, болотные своих воспитанников разгоняют, академию развалили, чтобы купить уголька, закинуть агентам бонусы и поделить их Все доят газпром как могут
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    прабабушка краба
    1736683434
    Зенит предлагал контракт, он отказался. Агент (кстати, тот же, что и у Круга) выкатил свои условия, Зенит посчитал их неадекватными. ЦСКА на эти условия согласились.
    Ответить
    bset
    1736683926
    Дожили. ЦСКА соглашается на условия, которые Зенит считает неадекватными...
    Ответить
    Борис34684
    1736686421
    Что за пресловутая забегаловка, которая сама и разгоняет ажиотаж вокруг зенитоусов. Вас и сейчас мало кто знает бакланы.
    Ответить
    subbotaspartak
    1736691677
    Пацан нашёл работу, у бездомных рутина...
    Ответить
    Cleaner
    1736693636
    Фанаты Зенита, а вы БУХАЙТЕ больше. Тогда вообще никого узнавать не будете. Ну РЖУ над такими фанатами ни могу!!!...)))
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    Cosmicbet
    1736696012
    Эти "васьки" случайно не из тех кто оформил фан-айду?
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    Иван Петров 1986
    1736696018
    Так это же кафешка - ну что эти глупыши могут умного сказать.
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    СПОРТ 21 века
    1736697589
    Зенит перестали в РФ уважать с тех пор как там перестали играть в футбол (именно играть в футбол и быть лидерами, а не сидеть на скамейке) белые ребята, правильнее даже будет сказать, наши ребята (ведь белыми могут быть и сербы, словенцы, словаки). Вот как только большие дяди сделали ставку на величие за счёт пришлой диаспоры, к Зениту у многих сразу же появилась неприязнь. Это же очевидно. Если бы Зенит развивал своих футболистов, выигрывал титулы своими воспитанниками, никто бы и слова ему не сказал. Когда в Зените играл костяк сборной России этой команде симпатизировали едва ли не во всей стране
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    Artemka444
    1736700700
    Москва за своими следите лучше великими игрочишками
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