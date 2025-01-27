Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

В составе ЦСКА на сборах произошли две замены

ЦСКА сегодня начал второй тренировочный сбор в Абу-Даби. В сравнении с первым сбором, в составе команды произошли две плановые замены молодых футболистов.

Вместо 18-летнего хавбека Ивана Ананьева и 20-летнего защитника Амирхоссейна Рейванди к основной команде присоединились игроки молодежки 19-летний полузащитник Александр Вакулич и 17-летний вингер Артeм Сериков.

  • Вакулич – чемпион Молодежной футбольной лиги сезона-2024, лучший ассистент и игрок Юношеской футбольной лиги-1 сезона-2023, а Сериков – лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» прошлого сезона ЮФЛ-1.
  • В рамках второго сбора ЦСКА сыграет в Зимнем кубке РПЛ.

Новости по теме
ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке 1
Жена Акинфеева назвала единственный матч футболиста, который она не посмотрела: «Пришлось выключить» 1
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса 1
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:13
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Борис34684
1737984324
Ничего плохого в этом нет, что подтягивают молодёжь. Надо доверять своей молодёжи.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 