В составе ЦСКА на сборах произошли две замены

ЦСКА сегодня начал второй тренировочный сбор в Абу-Даби. В сравнении с первым сбором, в составе команды произошли две плановые замены молодых футболистов.
Вместо 18-летнего хавбека Ивана Ананьева и 20-летнего защитника Амирхоссейна Рейванди к основной команде присоединились игроки молодежки 19-летний полузащитник Александр Вакулич и 17-летний вингер Артeм Сериков.
- Вакулич – чемпион Молодежной футбольной лиги сезона-2024, лучший ассистент и игрок Юношеской футбольной лиги-1 сезона-2023, а Сериков – лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» прошлого сезона ЮФЛ-1.
- В рамках второго сбора ЦСКА сыграет в Зимнем кубке РПЛ.