В составе ЦСКА на сборах произошли две замены

ЦСКА сегодня начал второй тренировочный сбор в Абу-Даби. В сравнении с первым сбором, в составе команды произошли две плановые замены молодых футболистов.

Вместо 18-летнего хавбека Ивана Ананьева и 20-летнего защитника Амирхоссейна Рейванди к основной команде присоединились игроки молодежки 19-летний полузащитник Александр Вакулич и 17-летний вингер Артeм Сериков.