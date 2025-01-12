Названа сумма коменсации за Ананьева, которую получит «Зенит»

ЦСКА заплатит «Зениту» 4 миллиона рублей за переход полузащитника Ивана Ананьева, сообщает журналист Иван Карпов. Это компенсация, которую москвичи должны перечислить петербуржцам за подготовку 18-летнего центрхава.
На размер указанной суммы повлияло то, что «Зенит» оплачивал игроку дорогостоящие билеты на стажировку в Сан-Паулу. Итоговая сумма множится на высокий коэффициент из-за статуса ЦСКА, как клуба РПЛ.
- В 2024 году Ананьев провел 15 матчей за молодежный состав «Зенита», забил 3 гола.
- Срок контракта футболиста с московским клубом составляет 3,5 года.