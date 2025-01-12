Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Названа сумма коменсации за Ананьева, которую получит «Зенит»

    Названа сумма коменсации за Ананьева, которую получит «Зенит»

    ЦСКА заплатит «Зениту» 4 миллиона рублей за переход полузащитника Ивана Ананьева, сообщает журналист Иван Карпов. Это компенсация, которую москвичи должны перечислить петербуржцам за подготовку 18-летнего центрхава.

    На размер указанной суммы повлияло то, что «Зенит» оплачивал игроку дорогостоящие билеты на стажировку в Сан-Паулу. Итоговая сумма множится на высокий коэффициент из-за статуса ЦСКА, как клуба РПЛ.

    • В 2024 году Ананьев провел 15 матчей за молодежный состав «Зенита», забил 3 гола.
    • Срок контракта футболиста с московским клубом составляет 3,5 года.

    Новости по теме
    Заявление фанатов «Зенита» по поводу ухода Ананьева в ЦСКА 16
    Названа причина отказа «Зенита» от Ананьева 8
    Созин рассказал, как переход Фернандеса сказался на отношениях «Зенита» и ЦСКА 3
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 