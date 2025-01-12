Названа сумма коменсации за Ананьева, которую получит «Зенит»

ЦСКА заплатит «Зениту» 4 миллиона рублей за переход полузащитника Ивана Ананьева, сообщает журналист Иван Карпов. Это компенсация, которую москвичи должны перечислить петербуржцам за подготовку 18-летнего центрхава.

На размер указанной суммы повлияло то, что «Зенит» оплачивал игроку дорогостоящие билеты на стажировку в Сан-Паулу. Итоговая сумма множится на высокий коэффициент из-за статуса ЦСКА, как клуба РПЛ.