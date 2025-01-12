Литвинов – об удалении в дерби с ЦСКА: «Если драка повторится, сделаю то же самое»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал осеннее удаление в матче с ЦСКА (2:0).

Литвинова удалили за толчок в лицо Вилилану Роше.

Руслана дисквалифицировали на 2 матча.

Дисквалификация уже истекла.

– Поступил бы иначе, зная, что дисквалификация может привести к потере места в составе?

– Главный урок – лучше не лезть. Но если бы снова случилась такая ситуация, сделал бы то же самое – полез бы разнимать. Наша команда для меня как семья, как братья. Стоять в стороне не могу.

Это футбол, есть конкуренция. Случилось так, что получил красную карточку, – вылетел на две игры, команда две игры выиграла и смотрелась здорово. Теперь есть время на сборах пробиваться в состав.