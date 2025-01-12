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    • Литвинов – об удалении в дерби с ЦСКА: «Если драка повторится, сделаю то же самое»

    Литвинов – об удалении в дерби с ЦСКА: «Если драка повторится, сделаю то же самое»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал осеннее удаление в матче с ЦСКА (2:0).

    • Литвинова удалили за толчок в лицо Вилилану Роше.
    • Руслана дисквалифицировали на 2 матча.
    • Дисквалификация уже истекла.

    – Поступил бы иначе, зная, что дисквалификация может привести к потере места в составе?

    – Главный урок – лучше не лезть. Но если бы снова случилась такая ситуация, сделал бы то же самое – полез бы разнимать. Наша команда для меня как семья, как братья. Стоять в стороне не могу.

    Это футбол, есть конкуренция. Случилось так, что получил красную карточку, – вылетел на две игры, команда две игры выиграла и смотрелась здорово. Теперь есть время на сборах пробиваться в состав.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (3)
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    1736684831
    Молодец,главное-нырок,чтобы другому в рожу досталось.Лучше-снова гастарбайтеру,зачем своего подставлять?.Нырок-уход,нырок-уход...Классика бокса!
    Ответить
    САДЫЧОК
    1736688205
    Лучше продать тебя и как можно быстрее!
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    Cleaner
    1736693864
    Литвинов сделает то же самое? То есть опять ПОДСТАВИТ морду своего товарища под кулак Роше!!!...)))
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