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    Философское обращение Чепчугова к болельщикам

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к болельщикам с новогодним посланием.

    «Мир погряз в грязи, словно проповедники в виде воюющих за веру во Христа. Иисус против этого!

    Остановитесь, лукавые, и миритесь с внешними факторами. Факторами любви и счастья всего человечества. Фиаско предполагать в веру праведные и милостивые. Ваша истинная вера придет! С новым 2025 годом, мир!» – написал Чепчугов.

    • У Сергея Чепчугова была попытка суицида. Еще он ел окурки.
    • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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