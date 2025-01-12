Философское обращение Чепчугова к болельщикам

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к болельщикам с новогодним посланием.
«Мир погряз в грязи, словно проповедники в виде воюющих за веру во Христа. Иисус против этого!
Остановитесь, лукавые, и миритесь с внешними факторами. Факторами любви и счастья всего человечества. Фиаско предполагать в веру праведные и милостивые. Ваша истинная вера придет! С новым 2025 годом, мир!» – написал Чепчугов.
- У Сергея Чепчугова была попытка суицида. Еще он ел окурки.
- Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2018 году.