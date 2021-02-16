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  • «Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

16 февраля 2021, 14:27
12

Отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова Андрей прокомментировал последние публикации сына в инстаграме. Накануне экс-игрок показал, как ест из тарелки окурки сигарет.

«Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Всe хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», – сказал Андрей Чепчугов.

  • У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
  • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
  • Он завершил карьеру в 2018 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чепчугов Сергей
Комментарии (12)
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vladik12
1613474954
Увы, но Сережа официально всё(. Большой привет семье, друзьям и ЦСКА, которые делают "все возможное", чтобы спасти и вылечить тронувшегося умом игрочка.
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99-й
1613476177
В зенит либо подписали?) Окурки по бомж части как бы?
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Hektor 84
1613476603
Или умом тронулся или хайпует! Скорее второе, ибо надо еще додуматься это выложить, дурной не смог бы та и не стал этого делать. Ну и по видео в ванной чисто.
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Боцман59rus
1613476962
Действующие футболисты не умнее, по этому, не создавайте себе кумиров. Одно дело смотреть футбол, а другое бегать за ними за автографом, уважайте и любите себя
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Кирпичный
1613477776
Точно фляга засвистела, кто ж окурки без майонеза ест
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BRO_football
1613479933
Да где же видно что он их ест? Просто наложил их в тарелку, взял вилкой, убрал за кадр, а там непонятно что происходит
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Из Твери Леха
1613486185
Новый способ роскомнадзорнуться?
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