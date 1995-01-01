«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

Андрей, забирайте сына из этой клоаки поскорее.
Москва - это паразит, который жрёт мозги, души и энергию всей страны и её жителей, особенно молодёжи... Гляньте сериал "Псих", снятый двумя , как говорят (чему легко верится) , алкашами-наркошами (Бондарчук и Богомолов)... Вот там показан "герой нашего времени", по мнению "златолавой"... На глазах - красные (буквально!) очки, в голове - туман, в кармане - бабло, в желудке - кокаин, на сердце - страх...
Удачи!
Отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова Андрей прокомментировал последние публикации сына в инстаграме. Накануне экс-игрок показал, как ест из тарелки окурки сигарет.
«Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Всe хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», – сказал Андрей Чепчугов.
- У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
- Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2018 году.