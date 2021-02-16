«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

Отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова Андрей прокомментировал последние публикации сына в инстаграме. Накануне экс-игрок показал, как ест из тарелки окурки сигарет.

«Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Всe хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», – сказал Андрей Чепчугов.

У Сергея Чепчугова была попытка суицида.

Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.

Он завершил карьеру в 2018 году.