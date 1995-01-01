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    «Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

    Отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова Андрей прокомментировал последние публикации сына в инстаграме. Накануне экс-игрок показал, как ест из тарелки окурки сигарет.

    «Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Всe хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», – сказал Андрей Чепчугов.

    • У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
    • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3700

      solodealer 1 час назад

      Андрей, забирайте сына из этой клоаки поскорее.
      Москва - это паразит, который жрёт мозги, души и энергию всей страны и её жителей, особенно молодёжи... Гляньте сериал "Псих", снятый двумя , как говорят (чему легко верится) , алкашами-наркошами (Бондарчук и Богомолов)... Вот там показан "герой нашего времени", по мнению "златолавой"... На глазах - красные (буквально!) очки, в голове - туман, в кармане - бабло, в желудке - кокаин, на сердце - страх...
      Удачи!

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      Рейтинг: +21

      MAKDIM2933 > solodealer 11 секунд назад

      Я коренной москвич, инженер с двумя высшими, жить в столице очень трудно, поверьте. Золотая молодежь - мизерный процент. 99% людей живут от зарплаты др зарплаты, и отнюдь не богаче, чем в регионах.

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      Рейтинг: +9235

      BRO_football 1 час назад

      Да где же видно что он их ест? Просто наложил их в тарелку, взял вилкой, убрал за кадр, а там непонятно что происходит

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      Рейтинг: +611

      Кирпичный 2 часа назад

      Точно фляга засвистела, кто ж окурки без майонеза ест

      4
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      Рейтинг: -1167

      alarm_иг 2 часа назад

      Эка невидаль. Синитные неадекваты из питора это каждый день жрут. И шо...? Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +23014

      пьяныйхоровод > alarm_иг 1 час назад

      То что свинота притарасовская жрёт не покажут ни на одном канале , ни на одном интернет-ресурсе . Ибо это даже за пределами 21+.

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      Рейтинг: +3303

      ziborock > пьяныйхоровод 8 минут назад

      Все свиньи в питере живут а Артем долгорукий у них руководитель!)))

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      Рейтинг: +20516

      Боцман59rus 2 часа назад

      Действующие футболисты не умнее, по этому, не создавайте себе кумиров. Одно дело смотреть футбол, а другое бегать за ними за автографом, уважайте и любите себя

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      Рейтинг: +8184

      Hektor 84 2 часа назад

      Или умом тронулся или хайпует! Скорее второе, ибо надо еще додуматься это выложить, дурной не смог бы та и не стал этого делать. Ну и по видео в ванной чисто.

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      Рейтинг: +325

      99-й 2 часа назад

      В зенит либо подписали?) Окурки по бомж части как бы?

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      Рейтинг: +23014

      пьяныйхоровод > 99-й 1 час назад

      Свинота окурки уминает только в путь , а бомжи .....бомжи докурить бычок могут . Да и не только бомжи ( даже Брюс Уиллис хабари в фильмах подбирает чтобы пару тяжек сделать ).

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      Рейтинг: +5260

      vladik12 2 часа назад

      Увы, но Сережа официально всё(.
      Большой привет семье, друзьям и ЦСКА, которые делают "все возможное", чтобы спасти и вылечить тронувшегося умом игрочка.

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