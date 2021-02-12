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  • Чепчугов – о попытке суицида: «Казалось, что я ухожу из жизни. Когда открыл глаза - на них были слезы»

Чепчугов – о попытке суицида: «Казалось, что я ухожу из жизни. Когда открыл глаза - на них были слезы»

12 февраля 2021, 17:00
11

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, как пытался покончить жизнь самоубийством.

– Что касается ножа и моей публикации – это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьeй. Подчeркиваю, что переживал – сейчас уже всe нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным...

У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала... Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лeг на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, ... [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.

Первый раз даже вроде как почувствовал боль... Затем убрал нож... Начал [Роскомнадзор] себя во второй раз и... сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года...

– Вы всe это серьeзно рассказываете?

– Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни... В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас всe нормально.

– Что почувствовали, когда пришли в себя?

– Когда я во второй раз попытался это себя, начал чувствовать боль, но всe равно продолжал... Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой.

В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии (дочь Сергея – примечание «Бомбардира») – и будто переключатель сработал: мозг завeлся, а я резко вернулся обратно к жизни.

У меня были закрыты глаза, когда открыл – на них были слeзы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого – это моя история и моя жизнь.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чепчугов Сергей
Комментарии (11)
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Черкизовский Кот
1613139099
Жалко этого парня. Совсем поплыл от депрессии. Молодец, что одумался. В своё время Роберт Энке кончил плохо.
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Axe111
1613141882
Начал [Роскомнадзор] себя Мдааааааааааа
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99-й
1613143021
Что за лютый [Роскомнадзор] ?
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portero
1613144418
Чувак продолжает бухать или сидит на чём посильнее...
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koli4ka
1613148596
очень футбольная тема,на ночь почитал,аж чуть-чуть не обос"сался,хорошо,что вовремя проснулся...
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Из Твери Леха
1613151208
Слабак.
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BRO_football
1613163015
[Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] - тупейшая рекомендация, как по мне. Как будто никто не знает как можно это сделать.
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