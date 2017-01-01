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    Чепчугов – о попытке суицида: «Казалось, что я ухожу из жизни. Когда открыл глаза - на них были слезы»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, как пытался покончить жизнь самоубийством.

    – Что касается ножа и моей публикации – это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьeй. Подчeркиваю, что переживал – сейчас уже всe нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным...

    У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала... Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лeг на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, ... [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.

    Первый раз даже вроде как почувствовал боль... Затем убрал нож... Начал [Роскомнадзор] себя во второй раз и... сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года...

    – Вы всe это серьeзно рассказываете?

    – Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни... В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас всe нормально.

    – Что почувствовали, когда пришли в себя?

    – Когда я во второй раз попытался это себя, начал чувствовать боль, но всe равно продолжал... Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой.

    В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии (дочь Сергея – примечание «Бомбардира») – и будто переключатель сработал: мозг завeлся, а я резко вернулся обратно к жизни.

    У меня были закрыты глаза, когда открыл – на них были слeзы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого – это моя история и моя жизнь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2770

      Из Твери Леха 7 минут назад

      Слабак.

      0
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      Рейтинг: +1349

      koli4ka 50 минут назад

      очень футбольная тема,на ночь почитал,аж чуть-чуть не обос"сался,хорошо,что вовремя проснулся...

      0
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      Рейтинг: +45017

      portero 2 часа назад

      Чувак продолжает бухать или сидит на чём посильнее...

      0
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      Рейтинг: +322

      99-й 2 часа назад

      Что за лютый [Роскомнадзор] ?

      0
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      Рейтинг: +2955

      Axe111 2 часа назад

      Начал [Роскомнадзор] себя





      Мдааааааааааа

      1
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      Рейтинг: +3253

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      Жалко этого парня. Совсем поплыл от депрессии. Молодец, что одумался. В своё время Роберт Энке кончил плохо.

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