Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, как пытался покончить жизнь самоубийством.

– Что касается ножа и моей публикации – это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьeй. Подчeркиваю, что переживал – сейчас уже всe нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным...

У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала... Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лeг на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, ... [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.

Первый раз даже вроде как почувствовал боль... Затем убрал нож... Начал [Роскомнадзор] себя во второй раз и... сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года...

– Вы всe это серьeзно рассказываете?

– Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни... В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас всe нормально.

– Что почувствовали, когда пришли в себя?

– Когда я во второй раз попытался это себя, начал чувствовать боль, но всe равно продолжал... Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой.

В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии (дочь Сергея – примечание «Бомбардира») – и будто переключатель сработал: мозг завeлся, а я резко вернулся обратно к жизни.

У меня были закрыты глаза, когда открыл – на них были слeзы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого – это моя история и моя жизнь.

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