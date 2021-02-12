Чепчугов: «С удовольствием пойду в «Тамбов», если позовут. Мне нужен шанс»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов готов играть за «Тамбов», если получит соответствующее предложение.
— Видели, что у «Тамбова» проблемы?
— Да, читал новости.
— Если бы вас позвали в команду, согласились бы?
— Почему нет? С удовольствием.
— Представим ситуацию: руководители «Тамбова» прочитают ваше интервью, после чего с вами свяжутся со словами: «Сергей, видели ваше интервью. Сами понимаете нашу ситуацию… Предлагаем через два дня быть на сборах? Вы как?».
— Да, здорово. Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность.
- Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
- До этого футболист провел семь лет в ЦСКА.
- Ранее сообщалось, что «Тамбов» получит 51 миллион рублей от РПЛ и футболистов в бесплатную аренду, чтобы доиграть сезон.
Источник: «Чемпионат»