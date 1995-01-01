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    Чепчугов: «С удовольствием пойду в «Тамбов», если позовут. Мне нужен шанс»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов готов играть за «Тамбов», если получит соответствующее предложение.

    — Видели, что у «Тамбова» проблемы?

    — Да, читал новости.

    — Если бы вас позвали в команду, согласились бы?

    — Почему нет? С удовольствием.

    — Представим ситуацию: руководители «Тамбова» прочитают ваше интервью, после чего с вами свяжутся со словами: «Сергей, видели ваше интервью. Сами понимаете нашу ситуацию… Предлагаем через два дня быть на сборах? Вы как?».

    — Да, здорово. Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность.

    • Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
    • До этого футболист провел семь лет в ЦСКА.
    • Ранее сообщалось, что «Тамбов» получит 51 миллион рублей от РПЛ и футболистов в бесплатную аренду, чтобы доиграть сезон.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8099

      Hektor 84 15 минут назад

      Сейчас ты уже ни кому не нужен, даже Тамбову. Шанс был когда сидел на лавке в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2443

      Бухбух 1 час назад

      Интересно, а что будет, если Тамбову удастся спастись?

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