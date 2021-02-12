Чепчугов: «С удовольствием пойду в «Тамбов», если позовут. Мне нужен шанс»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов готов играть за «Тамбов», если получит соответствующее предложение.

— Видели, что у «Тамбова» проблемы?

— Да, читал новости.

— Если бы вас позвали в команду, согласились бы?

— Почему нет? С удовольствием.

— Представим ситуацию: руководители «Тамбова» прочитают ваше интервью, после чего с вами свяжутся со словами: «Сергей, видели ваше интервью. Сами понимаете нашу ситуацию… Предлагаем через два дня быть на сборах? Вы как?».

— Да, здорово. Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность.