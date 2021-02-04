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  • «Тамбов» доиграет сезон. Клуб получит 51 миллион от РПЛ и футболистов в аренду

«Тамбов» доиграет сезон. Клуб получит 51 миллион от РПЛ и футболистов в аренду

4 февраля 2021, 18:13
14

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой помощи «Тамбову».

«Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб. Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть. По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации.

Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся. Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ).

Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ», – цитирует Прядкина «Р-Спорт».

  • Суммарно у клуба до конца сезона будет около 120 миллионов рублей. Позднее эта сумма будет увеличена.
  • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
  • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»: «В честь чего? Я же не прошу никого помочь»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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lordmrv
1612451864
Все равно математика не сходится. Долг 544, дадут 120 и со спонсоров 51. Этого не хватает, чтобы покрыть долги, а пока есть долги, существует запрет на регистрацию. Хоть со всех клубов по одному игроку собери, их нельзя регистрировать же. Или аренда тут не в счет?
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Fusballer
1612452011
Надо всем клубам РПЛ скинуться по игроку, который не нужен. Бесплатно до конца сезона. Тогда получится команда целая.
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NewLife
1612452686
Маразм ! В бизнесе это называется: бросать хорошие деньги на спасение плохих, и всегда ведет к фиаско.
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Боцман59rus
1612452985
Ну и кому нужен этот Франкенштейн? Все что бы не опозориться, но мы и без этого знаем что структура РПЛ, это унылое гавно, с колхозными бездарями во главе, которые на 11туров решили поделиться наворованным
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Krossmen73
1612453174
Нефиг мучить "дохлую лошадь".Сколько не реанимируй - не оживёт.(тамбовчане без обид!)Как не прискорбно,но у большинства наших провинциальных команд в той или иной степени схожие с Тамбовом проблемы.Некоторые берут кредиты и пытаются выплывать,другие держатся за счёт ещё "оставшихся в живых" спонсоров.Ну и конечно есть неравнодушные к футболу администрации регионов. Как только теряется одно из вышеперечисленных ,мы получаем новый "тамбов" со всеми вытекающими...И лучше в ближайшее время,на мой взгляд не будет.Клубам нужно пересмотреть свои "хотелки" и принять решение : потянет он играть в своём дивизионе или нет.И поступать исходя из своих возможностей.Больше никак...
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ivany4
1612465249
С таким решением финансовых вопросов, заявленные задачи Дюковым на 2025 и 2030 годы полностью не выполнимы. Может пока не поздно, разогнать всю верхушку "непотопляемых" функционеров, пересмотреть регламент и структуру проведения футбольных мероприятий в России. По настоянию президента, первый шаг уже сделан. Со следующего года в школах вводятся футбольные уроки. Как бы за распилами бабла, не упустить хорошее начинание. ЗЫ. Спасая таким образом команду, где момент состязательности? Всем по 3 очка, с барского плеча. Но за ваши деньги, и с вашими же игроками.))
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Venom888
1612477874
Странно, зачем? А что потом? Просто не до заявят на сезон, но уже типо не так критично?
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Валерий2705
1612480196
Просто ё.б.н.у.т.ы.е. Вот так в России осваивают деньги. Вместо того, что бы кинуть эти финансы на развитие академий и молодёжи в регионах, будут тащить пол сезона никому накуй ненужный Тамбов, причем тащить всё равно в бездну. Цирк.
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petlyra
1612484183
Руководство РФС заболело явно. Лишь бы порулить .А как неважно.
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Hektor 84
1612537314
Откуда деньги? Конечно с карманов граждан нагребли!
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