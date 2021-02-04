«Тамбов» доиграет сезон. Клуб получит 51 миллион от РПЛ и футболистов в аренду

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой помощи «Тамбову».

«Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб. Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть. По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации.

Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся. Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ).

Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ», – цитирует Прядкина «Р-Спорт».

Суммарно у клуба до конца сезона будет около 120 миллионов рублей. Позднее эта сумма будет увеличена.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.

отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду. Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

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