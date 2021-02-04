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    «Тамбов» доиграет сезон. Клуб получит 51 миллион от РПЛ и футболистов в аренду

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой помощи «Тамбову».

    «Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб. Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть. По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации.

    Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся. Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ).

    Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ», – цитирует Прядкина «Р-Спорт».

    • Суммарно у клуба до конца сезона будет около 120 миллионов рублей. Позднее эта сумма будет увеличена.
    • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
    • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

    Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»: «В честь чего? Я же не прошу никого помочь»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4906

      Krossmen73 55 минут назад

      Нефиг мучить "дохлую лошадь".Сколько не реанимируй - не оживёт.(тамбовчане без обид!)Как не прискорбно,но у большинства наших провинциальных команд в той или иной степени схожие с Тамбовом проблемы.Некоторые берут кредиты и пытаются выплывать,другие держатся за счёт ещё "оставшихся в живых" спонсоров.Ну и конечно есть неравнодушные к футболу администрации регионов. Как только теряется одно из вышеперечисленных ,мы получаем новый "тамбов" со всеми вытекающими...И лучше в ближайшее время,на мой взгляд не будет.Клубам нужно пересмотреть свои "хотелки" и принять решение : потянет он играть в своём дивизионе или нет.И поступать исходя из своих возможностей.Больше никак...

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      Рейтинг: +20276

      Боцман59rus 58 минут назад

      Ну и кому нужен этот Франкенштейн?
      Все что бы не опозориться, но мы и без этого знаем что структура РПЛ, это унылое гавно, с колхозными бездарями во главе, которые на 11туров решили поделиться наворованным

      2
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      Рейтинг: +7296

      NewLife 1 час назад

      Маразм ! В бизнесе это называется: бросать хорошие деньги на спасение плохих, и всегда ведет к фиаско.

      1
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      Рейтинг: +2026

      Fusballer 1 час назад

      Надо всем клубам РПЛ скинуться по игроку, который не нужен. Бесплатно до конца сезона. Тогда получится команда целая.

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      Рейтинг: +2310

      lordmrv 1 час назад

      Все равно математика не сходится. Долг 544, дадут 120 и со спонсоров 51. Этого не хватает, чтобы покрыть долги, а пока есть долги, существует запрет на регистрацию. Хоть со всех клубов по одному игроку собери, их нельзя регистрировать же. Или аренда тут не в счет?

      2
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      Рейтинг: +11155

      JTherry > lordmrv 59 минут назад

      это по Регламенту, а Тамбов - "это другое")

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