Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»: «В честь чего? Я же не прошу никого помочь»

Урал ложится под Зенит и получает копеечку от ВЛАДЕЛЬЦА Зенита - ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром. Теряется зрелищность матча, проседает лига, деградирует российский футбол, умирает Тамбов.
Но если: Урал начинает биться в каждом матче, команду начинают больше уважать, в неё приходят игроки с амбициями, иногда у клуба за приличные деньги покупают кого-то (пополняя бюджет), зрелищность матчей растёт, лига развивается, развивается российский футбол, у Тамбова появляется шанс.
Так что либо играешь честно, в каждом матче и делаешь с деньгами то, что нужно команде, или "как последний фраер" ублажаешь Зенит/Газпром, зато потом делишся с Тамбовом.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», испытывающему серьезные финансовые проблемы.
«Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон.
В честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», – цитирует Иванова «РБ-Спорт».