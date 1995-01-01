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    Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»: «В честь чего? Я же не прошу никого помочь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», испытывающему серьезные финансовые проблемы.

    «Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон.

    В честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», – цитирует Иванова «РБ-Спорт».

    • Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет «Тамбову» с деньгами.
    • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
    • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4148

      Павелий 4 минуты назад

      Урал ложится под Зенит и получает копеечку от ВЛАДЕЛЬЦА Зенита - ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром. Теряется зрелищность матча, проседает лига, деградирует российский футбол, умирает Тамбов.
      Но если: Урал начинает биться в каждом матче, команду начинают больше уважать, в неё приходят игроки с амбициями, иногда у клуба за приличные деньги покупают кого-то (пополняя бюджет), зрелищность матчей растёт, лига развивается, развивается российский футбол, у Тамбова появляется шанс.
      Так что либо играешь честно, в каждом матче и делаешь с деньгами то, что нужно команде, или "как последний фраер" ублажаешь Зенит/Газпром, зато потом делишся с Тамбовом.

      0
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      Рейтинг: +19046

      bset 38 минут назад

      Давайте лучше Уралу поможем. У них свой стадион, люди на матчи ходят. А Тамбову зачем помогать? Чтобы он "умер" не сейчас, а летом? Такое себе вложение.

      0
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      Рейтинг: +7296

      NewLife 1 час назад

      Ну что, даже пельменями не поможете ?

      1
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      Рейтинг: +6868

      Сильвербой 1 час назад

      Это с какого х...я кто-то, кого-то должен давать в бесплатную аренду и еще зарплату платить?

      1
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      Рейтинг: +697

      Вальдемар IV 1 час назад

      вы и так хорошо живете сливаясь по 6 мячей

      2
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      Рейтинг: +19968

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это привет РФС с земли! Зря Григория не избрали в состав исполкома.

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