Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»: «В честь чего? Я же не прошу никого помочь»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», испытывающему серьезные финансовые проблемы.

«Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон.

В честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», – цитирует Иванова «РБ-Спорт».