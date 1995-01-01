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    Прядкин: «До конца сезона у «Тамбова» есть 120 миллионов. Эта сумма будет увеличена»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации «Тамбова».

    – Суммарно у клуба до конца сезона есть около 120 миллионов рублей. Этого маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства.

    В основном эта сумма уйдет на погашение долгов футболистов и выплаты заработной платы. Но еще есть специальная дорожная карта, которую мы разработали, где сумма будет увеличена.

    – За счет чего?

    – Губернатору вопрос.

    – А если будет такая же история, как в том году?

    – Сегодня мы увидели, что все будет идти через федеральный центр.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7296

      NewLife 42 минуты назад

      "Но еще есть специальная дорожная карта" Эта карта приведет вас в тамбовские леса, где вы заблудитесь и встретите своего товарища тамбовского волка.

      0
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      Рейтинг: +6868

      Сильвербой 49 минут назад

      С зарплаты своей выдели, с...!!! Как вы допускали этот клуб до участия? Когда-нибудь вы удавитесь от того количества украденного бабла!

      1
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      Рейтинг: +363

      O-kolesov 1 час назад

      А нельзя ли отковырять 1-2 процентика на бедность ?

      1
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      Рейтинг: +11155

      JTherry > O-kolesov 1 час назад

      Евросоюз выделил 13 млн. евро на помощь пострадавшим россиянам от последствий пандемии коронавируса... попроси, наверняка помогут))

      1
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      Рейтинг: +316

      Врундель 1 час назад

      А может во что-то стоящее деньги вложить?в спортивные детские площадки,развивать спорт в детских домах в провинциях,чем давать деньги сосущим паразитам с зп в 300к?

      1
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      Рейтинг: +5236

      vladik12 > Врундель 30 минут назад

      Блин, они тебе за бесплатно, что ли, должны играть? Это не двор, а профессиональный футбол.

      0
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      Рейтинг: +19046

      bset 1 час назад

      Губернатор из своего кармана оплатит? Нет, за счет бюджетных средств (за счет налогоплательщиков Тамбовской области). Деньги вернутся? Нет, на стадион в Саранске на Тамбов люди не ходят. Пора уже завязывать с этим цирком. Запретить бюджетные деньги и ввести потолок зарплат. 500 тысяч евро в год. И дать 1-3 позиции без потолка. Моментально все паспортисты рванут в Европу. И не МЮ, Сити, Реал, Барселону и Ювентус, а в Брюгге, Герту, Лилль. Тогда и лига наконец начнет зарабатывать, и сборная чуть очухается, потому что игроки будут играть в настоящих чемпионатах, а не в этом посмешище. С ЛЧ и ЛЕ придется попрощаться, да, но с ними в любом случае ничего не светит и, если сейчас не принять радикальные меры, мы на то же дно опустимся, только медленно. И вытаскивать оттуда будет больнее наш футбол, чем сейчас, пока у нас свежие арены, более-менее интерес к футболу и пока мальчики идут в ДЮСШ с мечтой о футболе. Если еще лет 5-10 посмотрят на это убожество, ни один мальчик не захочет идти в футбол.

      4
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      Рейтинг: +11155

      JTherry 1 час назад

      если "губернатору вопрос" и "все будет идти через федеральный центр" - 100-процентное кидалово от Лиги приколов...

      4
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      Рейтинг: +44839

      portero > JTherry 25 минут назад

      Как то врет неубедительно, даже не подготовился...

      0
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      Рейтинг: +2877

      +50/-50 1 час назад

      Значит ли это, что волки из Тамбова живы?
      Дилемма. Как сделать, что бы и волки были целы, и бараны губернаторские сыты.

      0
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      Рейтинг: +44839

      portero > +50/-50 22 минуты назад

      ФК Тамбов мертвый, его уже не оживить, домучают сезон и всё...

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      Рейтинг: +2310

      lordmrv 1 час назад

      Интересно а Президент РПЛ (Распило Продажной Лиги) г-н Прядкин может за губернатора обещать? Или заставить его?

      2
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      Рейтинг: +11155

      JTherry > lordmrv 1 час назад

      Прядкину за свои "косяки" бы ответить, а не за действия губернатора...

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      Рейтинг: +19968

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Только был бы смысл, на похороны и так хватит.(

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