Прядкин: «До конца сезона у «Тамбова» есть 120 миллионов. Эта сумма будет увеличена»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации «Тамбова».
– Суммарно у клуба до конца сезона есть около 120 миллионов рублей. Этого маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства.
В основном эта сумма уйдет на погашение долгов футболистов и выплаты заработной платы. Но еще есть специальная дорожная карта, которую мы разработали, где сумма будет увеличена.
– За счет чего?
– Губернатору вопрос.
– А если будет такая же история, как в том году?
– Сегодня мы увидели, что все будет идти через федеральный центр.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.
- Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров готов бесплатно играть за «Тамбов».
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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа»