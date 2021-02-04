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  • Прядкин: «До конца сезона у «Тамбова» есть 120 миллионов. Эта сумма будет увеличена»

Прядкин: «До конца сезона у «Тамбова» есть 120 миллионов. Эта сумма будет увеличена»

4 февраля 2021, 17:25
20

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации «Тамбова».

– Суммарно у клуба до конца сезона есть около 120 миллионов рублей. Этого маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства.

В основном эта сумма уйдет на погашение долгов футболистов и выплаты заработной платы. Но еще есть специальная дорожная карта, которую мы разработали, где сумма будет увеличена.

– За счет чего?

– Губернатору вопрос.

– А если будет такая же история, как в том году?

– Сегодня мы увидели, что все будет идти через федеральный центр.

Дюков – о «Тамбове»: «Помимо бесплатной аренды игроков возможны и другие виды помощи»

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
Россия. Премьер-лига Тамбов Россия Прядкин Сергей
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1612449043
Только был бы смысл, на похороны и так хватит.(
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lordmrv
1612449910
Интересно а Президент РПЛ (Распило Продажной Лиги) г-н Прядкин может за губернатора обещать? Или заставить его?
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JTherry
1612450308
если "губернатору вопрос" и "все будет идти через федеральный центр" - 100-процентное кидалово от Лиги приколов...
Ответить
AtticusFinch1
1612450596
А может во что-то стоящее деньги вложить?в спортивные детские площадки,развивать спорт в детских домах в провинциях,чем давать деньги сосущим паразитам с зп в 300к?
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Сильвербой
1612453562
С зарплаты своей выдели, с...!!! Как вы допускали этот клуб до участия? Когда-нибудь вы удавитесь от того количества украденного бабла!
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NewLife
1612453985
"Но еще есть специальная дорожная карта" Эта карта приведет вас в тамбовские леса, где вы заблудитесь и встретите своего товарища тамбовского волка.
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Fusballer
1612456589
А сколько футболёры и менеджеры получают?
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gor77
1612456617
"Машина власти не буксует - она не едет никуда" ))))
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Пельш 1
1612457430
Конечно за счёт областного и городского бюджета!Т. е. на народные деньги, молодцы **..ные управленцы!
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Hektor 84
1612537094
И как всегда виноват губернатор! Главное крайнего найти. Губернатор не захотел выделять бабло на распилы. А вы допустили к участию клуб без стадиона, без болельщиков, без денег и с долгами. И вы мля не виноваты. Самый прикол в том, что как только объявили о выделяемой помощи как тут же долг кардинально вырос. Распил пошел с удвоенной силой! Прядкин и остальных товарищей что опускают наш футбол давно пора на Колыму сослать.
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