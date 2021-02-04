Прядкин: «До конца сезона у «Тамбова» есть 120 миллионов. Эта сумма будет увеличена»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации «Тамбова».

– Суммарно у клуба до конца сезона есть около 120 миллионов рублей. Этого маловато, поэтому будут изысканы дополнительные средства.

В основном эта сумма уйдет на погашение долгов футболистов и выплаты заработной платы. Но еще есть специальная дорожная карта, которую мы разработали, где сумма будет увеличена.

– За счет чего?

– Губернатору вопрос.

– А если будет такая же история, как в том году?

– Сегодня мы увидели, что все будет идти через федеральный центр.

Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.

в команде осталось шесть полевых игроков. Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров готов бесплатно играть за «Тамбов».

Дюков – о «Тамбове»: «Помимо бесплатной аренды игроков возможны и другие виды помощи»