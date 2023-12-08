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Валерий Чуперка
Валерий Чуперка
Завершил карьеру
12 июля 1992 (34)
#92 | Полузащитник
177 см | 63 кг
Молдова | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Чуперка допустил, что чемпионаты России и Казахстана сравняются по силе
2023.12.08 18:11
Чуперка: «Российский футбол уже несколько лет деградирует»
2023.12.08 16:19
1
Чуперка назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе
2023.07.26 12:27
2
«Рубин» расторг контракт с Чуперкой. Он провел в клубе девять месяцев
2023.02.25 14:28
Видео
«Ты че, ублюдок». Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались в товарищеском матче
2022.07.05 19:05
9
Новички «Рубина» будут получать в ФНЛ до 1,5 миллиона рублей месяц. Клуб подписал уже пятерых игроков
2022.06.01 01:04
6
«Рубин» объявил пятерых новичков за день. Все – полузащитники
2022.05.31 21:59
3
«Рубин» объявил о переходе Чуперки и Зотова. Это первые трансферы клуба после вылета в ФНЛ
2022.05.31 20:18
1
«Рубин» подпишет контракт с полузащитником «Кубани» Чуперкой («Чемпионат»)
2022.05.25 19:37
1
«Ростов» интересуется Чуперкой из «Астаны»
2021.07.06 13:46
3
Чуперка расторг контракт с «Тамбовом». В клубе осталось шесть полевых игроков
2021.02.03 17:58
2
Фото
Чуперка – самый результативный игрок «Тамбова» в 2020 году и лидер команды в сезоне РПЛ по четырем показателям
2021.01.01 12:59
«СЭ»: Костюков и Чуперка не сыграют со «Спартаком»
2020.12.05 14:37
1
Помазун, Йовичич, Погребняк – в основе «Урала» на матч с «Тамбовом»; Рыжиков, Ароян, Чуперка выйдут у гостей
2020.10.25 13:08
Чуперка установил рекорд РПЛ, получив третью красную карточку в 14 турах
2019.10.26 17:10
1
Хавбек «Тамбова» Чуперка дисквалифицирован на два матча за мат в адрес судьи
2019.09.18 15:27
5
Григорян: «С командами типа «Тамбова», у которых нет ресурса, статуса, арбитры могут поддержать свое реноме»
2019.09.16 21:18
4
Чуперка выкупил у «Балтики» контракт и перешел в «Ростов»
2018.01.10 18:15
4
Бывший футболист «Анжи» перейдет в «Брагу»
2017.07.25 07:43
Чуперка: «У «Спартака» от матча с «Томью» будет многое зависеть»
2017.05.02 06:47
8
Чуперка на правах аренды перешел в «Томь»
2015.08.21 14:56
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