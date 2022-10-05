Валерий Чуперка - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чуперка
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|63
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чуперка
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -77'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)