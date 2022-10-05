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    Валерий Чуперка - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Валерий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Чуперка
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -77' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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