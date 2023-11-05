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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Кубань
Ленинградец - Кубань: обзор матча 05 ноября 2023
Ленинградец
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Кубань
9'
В. Чуперка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Кубань
90'
+5
Желтая карточка
Д. Терновский
83'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Б. Рейхмен
Замена
В. Жиронкин
️️️️
М. Маркин
74'
70'
Замена
️️️️
В. Чуперка
61'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Грузнов
61'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
А. Смирнов
59'
Желтая карточка
А. Смирнов
Желтая карточка
Э. Суханов
40'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Чуперка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
4-1-2-3
33
Карабашев
29
Хитяев
98
Каптилов
6
Беляев
41
Микушин
18
Суханов
6
Казаков
21
Шепелев
11
Ильин
77
Бачинский
93
Маркин
4-4-1-1
24
Терновский
6
Жилов
19
Осипов
30
Таказов
96
Смирнов
92
Чуперка
87
Безденежных
56
Рейхмен
14
Кенфак
9
Мосейчук
36
Грузнов
93
Маркин
7
Жиронкин
7
Жиронкин
93
Маркин
56
Рейхмен
73
Шарипов
73
Шарипов
56
Рейхмен
36
Грузнов
10
Лаук
10
Лаук
36
Грузнов
96
Смирнов
7
Фаттахов
7
Фаттахов
96
Смирнов
Остались в запасе
Ленинградец
Кубань
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Ленинградец - Кубань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
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