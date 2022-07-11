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Виталий Жиронкин
Виталий Жиронкин
Завершил карьеру
10 марта 2000 (26), Балаково
#7 | Нападающий
172 см | 61 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
ЦСКА объявил об уходе Жиронкина. Его пять раз отдавали в аренду
2022.07.11 19:27
2
ЦСКА объявил о переходе Жиронкина в «Кайрат» из ПФЛ. Это 5-я аренда для 21-летнего игрока
2022.01.27 20:40
2
ЦСКА отдал Жиронкина в аренду КАМАЗу
2021.02.01 19:59
Нападающий ЦСКА Жиронкин перейдет в КАМАЗ
2021.01.14 18:58
ЦСКА досрочно вернул Жиронкина из аренды в «Балтике»
2021.01.14 09:54
2
«Балтика» арендовала у ЦСКА Жиронкина
2020.07.20 20:20
2
ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику», Матвийчук перешел в «СКА-Хабаровск»
2019.07.01 17:18
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ЦСКА продлил контракты с Тикнизяном и Жиронкиным
2019.01.10 09:24
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Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба
2018.10.19 10:43
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19 футболистов ЦСКА отправились в Самару на матч с «Крыльями Советов». Среди них – Тикнизян, Пухов и Жиронкин
2018.07.30 16:23
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ЦСКА отправился на первый подготовительный сбор в Австрию
2018.06.18 11:16
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К ЦСКА на сборе присоединился форвард молодежной команды Жиронкин
2018.01.13 17:16
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Юношеская лига УЕФА. ЦСКА набрал первые очки на турнире, обыграв «Бенфику»
2017.11.22 15:51
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