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  • 19 футболистов ЦСКА отправились в Самару на матч с «Крыльями Советов». Среди них – Тикнизян, Пухов и Жиронкин

19 футболистов ЦСКА отправились в Самару на матч с «Крыльями Советов». Среди них – Тикнизян, Пухов и Жиронкин

30 июля 2018, 16:23
36

В понедельник, 30 июля, ЦСКА оправился в Самару на матч первого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Московский клуб вылетел на игру в составе 19 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Матч «Крылья Советов» – ЦСКА состоится во вторник, 31 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Пухов Тимур Тикнизян Наир Жиронкин Виталий
Комментарии (36)
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ArReal
1532957377
Названием статьи намекают на "качественную и длинную" скамейку ЦСКА?
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igo123
1532957869
чемпионский состав, а кто вместо Гончаренко поехал ???
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bset
1532958128
Кто-то, кто не болеет за ЦСКА: "Кто все эти люди?"
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Vickont
1532958494
12 из 19 воспитанники ЦСКА
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BRO_football
1532960320
Эх, а ведь раньше такой состав ЦСКА выпускал только в Кубке России где-нибудь на 1/16 финала. А теперь эти же игроки в РПЛ выступают. Какая ирония!
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Эмом
1532961095
Нападение и полузащита это что то с чем то (
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WhiteEgon
1532961335
Видимо Гинеру понравился ценник за Головина, теперь дал указание Гончаренко к концу сезона еще пятерых таких головиных вырастить )))
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84aivengo
1532970307
если и фернандеса наполи заберет,то останется как бы дубль (молодежный состав) клуба.... надеюсь качественные новички еще придут....
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belrus21
1532977447
Кто будет в ЛЧ?? Страшно...
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zigbert
1532979870
Трудно будет армейцам, но они всегда выходили сухими из воды.
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