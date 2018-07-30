19 футболистов ЦСКА отправились в Самару на матч с «Крыльями Советов». Среди них – Тикнизян, Пухов и Жиронкин

В понедельник, 30 июля, ЦСКА оправился в Самару на матч первого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Московский клуб вылетел на игру в составе 19 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Матч «Крылья Советов» – ЦСКА состоится во вторник, 31 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.