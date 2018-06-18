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    ЦСКА отправился на первый подготовительный сбор в Австрию

    Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и отправилась на первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии.

    На этом этапе подготовки тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков молодежного состава – Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.06.2018 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1819

      gor77 18 июня 2018, 12:55

      Это с сайта ПФК ЦСКА:
      Из Москвы на сбор отправились следующие футболисты: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов. Также с командой полетел восстанавливающийся Константин Кучаев.
      Ряд футболистов, включая продолжающего восстановление Виктора Васина, присоединится к команде непосредственно в Австрии.
      Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сборы на день позже, во вторник, в связи с защитой диплома.

      2
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 18 июня 2018, 11:56

      Правильно делают. Пора следующего Головина выводить в основу

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 18 июня 2018, 11:44

      Пухов хорош в молодежке, да и Тикнизян с Чаловым в нападении неплохо взаимодействовали. Удачи, парни, проявите себя на сборах

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 18 июня 2018, 11:22

      Даешь молодёжь!!!

      2
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