ЦСКА отправился на первый подготовительный сбор в Австрию

Это с сайта ПФК ЦСКА:
Из Москвы на сбор отправились следующие футболисты: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов. Также с командой полетел восстанавливающийся Константин Кучаев.
Ряд футболистов, включая продолжающего восстановление Виктора Васина, присоединится к команде непосредственно в Австрии.
Никита Чернов и Александр Макаров вылетят на сборы на день позже, во вторник, в связи с защитой диплома.
Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и отправилась на первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии.
На этом этапе подготовки тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков молодежного состава – Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 июня 2018 г.