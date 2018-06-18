ЦСКА отправился на первый подготовительный сбор в Австрию

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и отправилась на первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии.

На этом этапе подготовки тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков молодежного состава – Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.