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    ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику», Матвийчук перешел в «СКА-Хабаровск»

    Полузащитник молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в «Балтике».

    Московский клуб отдал 19-летнего футболиста в годичную аренду калининградцам без права выкупа.

    Центральный защитник дубля армейцев Семен Матвийчук перешел в «СКА-Хабаровск» на постоянной основе.

    • В сезоне-2018/19 Жиронкин провел 21 матч в молодежном первенстве, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • На счету Матвийчука 27 встреч. Также он сыграл одну полную игру за основу ЦСКА в 1/16 финала Кубка России с «Тюменью» (1:1, 0:3 – по пенальти).
    • Молодежная команда москвичей впервые в истории стала чемпионом России.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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