ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику», Матвийчук перешел в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в «Балтике».
Московский клуб отдал 19-летнего футболиста в годичную аренду калининградцам без права выкупа.
Центральный защитник дубля армейцев Семен Матвийчук перешел в «СКА-Хабаровск» на постоянной основе.
- В сезоне-2018/19 Жиронкин провел 21 матч в молодежном первенстве, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
- На счету Матвийчука 27 встреч. Также он сыграл одну полную игру за основу ЦСКА в 1/16 финала Кубка России с «Тюменью» (1:1, 0:3 – по пенальти).
- Молодежная команда москвичей впервые в истории стала чемпионом России.