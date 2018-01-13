К ЦСКА на сборе присоединился форвард молодежной команды Жиронкин

Всё правильно, нужно постепенно подключать своих воспитанников к тренировкам и играм в основном составе. Удачи, Виталий Жиронкин!
Нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин присоединился к армейцам на сборе в Испании.
В нынешнем сезоне 17-летний игрок принял участие в 16-ти матчах молодежного первенства, записав на свой счет восемь голов.
Напомним, что красно-синие пробудут в Кампоаморе до 22 января.
Ранее ЦСКА заключил контракт с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 января 2018 г.