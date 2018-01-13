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    К ЦСКА на сборе присоединился форвард молодежной команды Жиронкин

    Нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин присоединился к армейцам на сборе в Испании.

    В нынешнем сезоне 17-летний игрок принял участие в 16-ти матчах молодежного первенства, записав на свой счет восемь голов.

    Напомним, что красно-синие пробудут в Кампоаморе до 22 января.

    Ранее ЦСКА заключил контракт с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.01.2018 17:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 января 2018, 19:17

      Всё правильно, нужно постепенно подключать своих воспитанников к тренировкам и играм в основном составе. Удачи, Виталий Жиронкин!

      4
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 13 января 2018, 18:43

      Удачи парень! Все в твоих ногах!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 13 января 2018, 18:26

      Думаю, что делают правильно, наигрывая свою молодежь. Успеха!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 января 2018, 17:37

      Если заиграет, значит у ЦСКА лучшая школа! Вот так-отсутствие денег это "двигатель нашего футбола"! А "денежные мешки" нашу молодежь не натренируют!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 января 2018, 17:31

      собственные кадры

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2018, 17:19

      Собственный Виталье Жиру будет..
      Везёт ..

      2
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