К ЦСКА на сборе присоединился форвард молодежной команды Жиронкин

Нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин присоединился к армейцам на сборе в Испании.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок принял участие в 16-ти матчах молодежного первенства, записав на свой счет восемь голов.

Напомним, что красно-синие пробудут в Кампоаморе до 22 января.

Ранее ЦСКА заключил контракт с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.