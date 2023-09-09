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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Кубань
Нефтехимик - Кубань: обзор матча 09 сентября 2023
Нефтехимик
09.09.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кубань
5'
Р. Денисов
57'
П. Котов
32'
Г. Левин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Кубань
90'
+7
Желтая карточка
Ю. Нестеренко
Желтая карточка
С. Ещенко
90'
+6
Желтая карточка
М. Першин
90'
+5
Замена
В. Галиулин
️️️️
С. Джамилов
90'
+2
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
А. Котик
90'
+2
Замена
А. Бердников
️️️️
А. Кахидзе
81'
74'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Веденеев
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Кокоев
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Котов
57'
Желтая карточка
М. Шоркин
54'
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Левин
ГОЛ! 1:0!
Р. Денисов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Нефтехимик
22
Николай Зириков
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Владимир Марухин
ЛВ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ещенко
17
Котов
16
Шоркин
5
Зорин
24
Кахидзе
16
Денисов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
7
Джамилов
9
Котик
3-2-2-2
1
Нестеренко
37
Веденеев
30
Таказов
19
Осипов
11
Темников
96
Смирнов
92
Чуперка
70
Левин
99
Абдоков
10
Лаук
24
Кахидзе
21
Бердников
21
Бердников
24
Кахидзе
7
Джамилов
21
Галиулин
21
Галиулин
7
Джамилов
9
Котик
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
9
Котик
17
Кокоев
9
Першин
9
Першин
17
Кокоев
37
Веденеев
9
Мамтов
9
Мамтов
37
Веденеев
Остались в запасе
Нефтехимик
Кубань
22
Николай Зириков
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Кубань
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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