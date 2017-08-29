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    Хасан Мамтов

    Нападающий
    Имя Хасан
    Отчество Инальбекович
    Фамилия Мамтов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бесленей
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 181
    Вес 76
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