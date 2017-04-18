Мамтов: «Большинство команд ФНЛ играет, как получится. Только два клуба решают серьезные задачи»

Динамо вообще позиционировало что сразу вернётся. Тосно давно хочет на повышение, может ещё с той самой победы над Спартаком. А остальные примерно равны, нет таких денег, игроков уровня тех кто долго и много играл в РФПЛ. Енисей вон реально хочет, Тихонов нормальную банду собрал. Кубань удивляет, что всплыли на 7 строчку, а никто не верил. Кубани и Шиннику смысла идти нет, пока финансирование под вопросом. СКА ужу играл с Ростовом, так что шансы есть. Факел тёмная лошадка, но возвращения Воронежа ждут многие.
Нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов, который в нынешнем сезоне забил 19 голов, рассказал об уровне ФНЛ. По мнению форварда, качество турнира снизилось из-за отсутствия конкуренции.
«Не сказать, что лига стала сильнее, но и не упала особо. Другое дело, если сравнивать со временем, когда я начинал – 2008-й год. Было 22 команды, и сразу несколько клубов решало серьезные задачи. Старожилы лиги КамАЗ, «Урал» стабильно приходившие в пятерке, плюс команды, вылетавшие из вышки – те же «Шинник», «Кубань» пытались вернуться. А сейчас «Динамо», «Тосно» и все.
Большинство команд играет, как получится, больших задач не ставит. Отсутствие конкуренции снижает уровень турнира», – заявил Мамтов.
Полностью интервью с Мамтовым можно прочитать здесь.