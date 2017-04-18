Мамтов: «Большинство команд ФНЛ играет, как получится. Только два клуба решают серьезные задачи»

Нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов, который в нынешнем сезоне забил 19 голов, рассказал об уровне ФНЛ. По мнению форварда, качество турнира снизилось из-за отсутствия конкуренции.

«Не сказать, что лига стала сильнее, но и не упала особо. Другое дело, если сравнивать со временем, когда я начинал – 2008-й год. Было 22 команды, и сразу несколько клубов решало серьезные задачи. Старожилы лиги КамАЗ, «Урал» стабильно приходившие в пятерке, плюс команды, вылетавшие из вышки – те же «Шинник», «Кубань» пытались вернуться. А сейчас «Динамо», «Тосно» и все.

Большинство команд играет, как получится, больших задач не ставит. Отсутствие конкуренции снижает уровень турнира», – заявил Мамтов.

Полностью интервью с Мамтовым можно прочитать здесь.