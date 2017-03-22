ФНЛ. Хет-трик Мамтова позволил «Тюмени» обыграть «Спартак-Нальчик»

В перенесенном матче 23-го тура ФНЛ «Тюмень» крупно обыграла «Спартак-Нальчик» – 3:0. Все три гола в этой встрече забил нападающий Хасан Мамтов, который после этой игры вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Таким образом, хозяева набрали 37 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. В активе гостей – 30 баллов и 14-я позиция.

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Тюмень – Спартак Нальчик – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мамтов, 20 (с пенальти); 2:0 – Мамтов, 24; 3:0 – Мамтов, 75 (с пенальти).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ