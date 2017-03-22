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    ФНЛ. Хет-трик Мамтова позволил «Тюмени» обыграть «Спартак-Нальчик»

    В перенесенном матче 23-го тура ФНЛ «Тюмень» крупно обыграла «Спартак-Нальчик» – 3:0. Все три гола в этой встрече забил нападающий Хасан Мамтов, который после этой игры вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

    Таким образом, хозяева набрали 37 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. В активе гостей – 30 баллов и 14-я позиция.

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Тюмень – Спартак Нальчик – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мамтов, 20 (с пенальти); 2:0 – Мамтов, 24; 3:0 – Мамтов, 75 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 марта 2017, 15:48

      Таки проснулся, хотя до результативности прошлого сезона ещё очень далеко. Хотя ещё за сутки до старта матча подумал, что трёшку может отгрузить, как в былые времена, и оправдал ожидания.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 марта 2017, 15:38

      Во прикол, я думал матч ещё идёт)))

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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 22 марта 2017, 15:21

      Алло!! Алло!! Тюмень?? Это хет-трик Мамтова!!

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