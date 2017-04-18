Форвард «Тюмени» Мамтов: «Даже если попадешь в «Барселону», все само к тебе в руки не приплывет»

Нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов, на счету которого 19 голов в нынешнем сезоне ФНЛ, рассказал о своем выступлении в Премьер-лиге за «Урал». Российский форвард выразил мнение, что не смог закрепиться в екатеринбургском клубе из-за проблем с психологией.

− Почему не получилось в «Урале»?

− Хороший вопрос. В первый год все условия были. Я часто играл, пусть и не всегда в нападении, но не мог забить, хотя моментов было очень много. Может быть это связано с психологией. «Урал» был клубом, ставившим серьезную цель. Они долго не могли решить задачу выхода в Премьер-лигу, и перейти туда было для первой лиги огромным шагом вперед. Ответственность за результат давила. А в голове, наверное, сидело, что надо только попасть в хороший клуб, и дальше само все пойдет. Но такого не бывает. Я это сам прошел, сам шишки набивал и сейчас понимаю, что только через работу, через пот, через труд приходит результат. Нужно постоянно двигаться, каждую тренировку выходить и пахать. Даже если попадешь в «Барселону», где у тебя такие классные партнеры, все равно все само к тебе в руки не приплывет.

Полностью интервью с Мамтовым можно прочитать здесь.