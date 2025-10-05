Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Нефтехимик - Ротор
Нефтехимик - Ротор: онлайн-трансляция 05 октября 2025
Нефтехимик
05.10.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
- : -
Не начался
Ротор
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Нефтехимик
Ротор
«Велес» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
23 сентября, 08:48
«Волгарь» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
22 сентября, 09:45
Переводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября, 13:25
3
«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 10:50
«Волга» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
19 сентября, 08:40
«Волгарь» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
22 сентября, 09:45
«Волга» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
19 сентября, 08:40
«Нефтехимик» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.25
14 сентября, 09:11
«Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025
8 сентября, 15:50
«Урал» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.77
7 сентября, 08:39
«Велес» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
23 сентября, 08:48
Переводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября, 13:25
3
«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 10:50
«Урал» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
19 сентября, 08:32
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 15:50
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Последние матчи
Нефтехимик
Ротор
Россия. Кубок, 4 раунд
Волгарь
1 : 1
24.09.2025
Нефтехимик
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес
2 : 1
24.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 4 раунд
Волгарь
1 : 1
24.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес
2 : 1
24.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ротор
3 : 0
14.09.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ротор
1 : 0
07.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Чайка
0 : 6
03.09.2025
Ротор
