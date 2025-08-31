Введите ваш ник на сайте
Урал - Факел
Урал - Факел
Урал - Факел: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Урал
31.08.2025, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Факел
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Урал - Факел
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Урал
Факел
«Черноморец» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.74
Сегодня, 08:30
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
12 августа, 17:17
13
«КАМАЗ» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
11 августа, 18:50
Экс-гендиректор «Спартака» назвал бывшего игрока команды, который может заменить Станковича
10 августа, 13:10
6
«КАМАЗ» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 2.15
10 августа, 09:16
«Енисей» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025
10 августа, 08:50
«Енисей» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65
9 августа, 10:08
«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа, 16:16
1
«Урал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025
2 августа, 15:50
«Урал» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 8.50
1 августа, 08:22
Россия. PARI Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
- : -
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
- : -
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
- : -
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
- : -
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
- : -
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
- : -
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
- : -
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
- : -
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
- : -
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
- : -
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
- : -
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
- : -
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
- : -
17.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
- : -
18.08.2025
Урал
Последние матчи
Все
Урал
Факел
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Урал
2 : 1
02.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Урал
2 : 1
02.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
0 : 1
19.07.2025
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ахмат
2 : 0
31.05.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Спартак К
0 : 1
20.07.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Факел
1 : 1
24.05.2025
Крылья Советов
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
