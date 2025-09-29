«СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03

В Первой лиге сменился лидер

«ПСК» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00

«Урал» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

В Первой лиге сменился лидер

«ПСК» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00

«СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03

«СКА Хабаровск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 3.3

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

«Ротор» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.87