Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: онлайн-трансляция 29 сентября 2025
Урал
29.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
- : -
Не начался
СКА-Хабаровск
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Урал
СКА-Хабаровск
«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00
23 сентября, 08:36
«ПСК» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
22 сентября, 09:35
В Первой лиге сменился лидер
20 сентября, 23:23
Переводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября, 13:25
3
«СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03
20 сентября, 11:11
«ПСК» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
22 сентября, 09:35
В Первой лиге сменился лидер
20 сентября, 23:23
Переводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября, 13:25
3
«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 10:50
«Урал» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
19 сентября, 08:32
«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00
23 сентября, 08:36
«СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.03
20 сентября, 11:11
«СКА Хабаровск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 3.3
13 сентября, 10:04
«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025
7 сентября, 16:50
«Ротор» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
6 сентября, 09:00
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Последние матчи
Все
Урал
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск
0 : 3
24.09.2025
Родина
Россия. Кубок, 4 раунд
ПСК
1 : 2
23.09.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
21.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
ПСК
1 : 2
23.09.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Спартак К
1 : 1
04.09.2025
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск
0 : 3
24.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
21.09.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ротор
1 : 0
07.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Арсенал
3 : 1
03.09.2025
СКА-Хабаровск
Архив
