23.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-1-2-3-1
30
Замерец
15
Бурко
6
Калистратов
4
Юдинцев
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
27
Голыбин
10
Караев
4-2-1-3
98
Имамов
71
Мастерной
15
Плиев
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
20
Тур
10
Цыпченко
50
Глотов
10
Алиев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
27
Голыбин
22
Солодухин
22
Солодухин
27
Голыбин
79
Семенов
8
Шамкин
8
Шамкин
79
Семенов
2
Хубаев
28
Султонов
28
Султонов
2
Хубаев
91
Носков
44
Гурбан
44
Гурбан
91
Носков
50
Глотов
6
Багиев
6
Багиев
50
Глотов
20
Тур
11
Брагин
11
Брагин
20
Тур
10
Цыпченко
9
Алькальде
9
Алькальде
10
Цыпченко
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
96
Алексей Кузнецов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
5
1
5
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «СКА-Хабаровска», 20-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»
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Источник: «Бомбардир»