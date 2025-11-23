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  • «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 15:50
КАМАЗ
23.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
90+1' Т. Калистратов
54' Д. Цыпченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
20
Жорди Тур
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
50
Степан Глотов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Замерец
15
Бурко
6
Калистратов
4
Юдинцев
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
27
Голыбин
10
Караев
4-2-1-3
98
Имамов
71
Мастерной
15
Плиев
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
20
Тур
10
Цыпченко
50
Глотов
10
Алиев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
27
Голыбин
22
Солодухин
22
Солодухин
27
Голыбин
79
Семенов
8
Шамкин
8
Шамкин
79
Семенов
2
Хубаев
28
Султонов
28
Султонов
2
Хубаев
91
Носков
44
Гурбан
44
Гурбан
91
Носков
50
Глотов
6
Багиев
6
Багиев
50
Глотов
20
Тур
11
Брагин
11
Брагин
20
Тур
10
Цыпченко
9
Алькальде
9
Алькальде
10
Цыпченко
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
96
Алексей Кузнецов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
5
1
5
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «СКА-Хабаровска», 20-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск КАМАЗ
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