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    Антон Хазов

    Тренер
    Имя Антон
    Фамилия Хазов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 апреля 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пари НН 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.11.2022 Химки 1(1) : 1(3) Пари НН
    27.11.2022 Локомотив 3 : 1 Пари НН
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