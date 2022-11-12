Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хазов может остаться главным тренером «Пари НН» после зимней паузы

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопросы о смене главного тренера команды.

    • В пятницу об уходе из клуба объявил Михаил Галактионов.
    • Ожидается, что он возглавит «Локомотив».
    • Нижегородцы идут на 11-м месте в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.

    «Конкретные сроки назначения главного тренера не могу определить. Сейчас шанс дан Хазову Антону Геннадьевичу. На данный момент Хазов не обладает лицензией Pro и будет исполнять обязанности главного тренера.

    По регламенту это возможно на двух играх перед зимней паузой. В зависимости от результатов и его работы будет все оценено, и, возможно, он останется главным тренером «Нижнего Новгорода».

    Помогать ему будут два тренера из молодежной команды: Бурлаченко Валерий Иванович, обладающий лицензией Pro, также Слабодич Арнольд Ринатович.

    Остальной тренерский штаб остается: Клейменов Валерий Семенович – тренер по вратарям, специалист по физподготовке – Полянин Дмитрий Борисович.

    Тренерский штаб на эти две игры сформирован. Дальше будет зависеть от решения руководства и как покажет себя тренерский штаб на этом отрезке времени.

    Рассматриваем ли кандидатуру иностранных специалистов? В поиске в большей степени на отечественных специалистов сосредоточены», – заявил Кудряшов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Факел», «Крылья» встретятся с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Торпедо», дерби «Локо» и «Спартака» 2
    В «Пари НН» рассказали о главных критериях при выборе нового тренера
    Сулейманов: «Все понимают, куда уходит Галактионов. Раньше там был Семин» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11