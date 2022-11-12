Хазов может остаться главным тренером «Пари НН» после зимней паузы

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопросы о смене главного тренера команды.

В пятницу об уходе из клуба объявил Михаил Галактионов.

Ожидается, что он возглавит «Локомотив».

Нижегородцы идут на 11-м месте в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.

«Конкретные сроки назначения главного тренера не могу определить. Сейчас шанс дан Хазову Антону Геннадьевичу. На данный момент Хазов не обладает лицензией Pro и будет исполнять обязанности главного тренера.

По регламенту это возможно на двух играх перед зимней паузой. В зависимости от результатов и его работы будет все оценено, и, возможно, он останется главным тренером «Нижнего Новгорода».

Помогать ему будут два тренера из молодежной команды: Бурлаченко Валерий Иванович, обладающий лицензией Pro, также Слабодич Арнольд Ринатович.

Остальной тренерский штаб остается: Клейменов Валерий Семенович – тренер по вратарям, специалист по физподготовке – Полянин Дмитрий Борисович.

Тренерский штаб на эти две игры сформирован. Дальше будет зависеть от решения руководства и как покажет себя тренерский штаб на этом отрезке времени.

Рассматриваем ли кандидатуру иностранных специалистов? В поиске в большей степени на отечественных специалистов сосредоточены», – заявил Кудряшов.

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