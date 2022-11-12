Хазов может остаться главным тренером «Пари НН» после зимней паузы

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопросы о смене главного тренера команды.
- В пятницу об уходе из клуба объявил Михаил Галактионов.
- Ожидается, что он возглавит «Локомотив».
- Нижегородцы идут на 11-м месте в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.
«Конкретные сроки назначения главного тренера не могу определить. Сейчас шанс дан Хазову Антону Геннадьевичу. На данный момент Хазов не обладает лицензией Pro и будет исполнять обязанности главного тренера.
По регламенту это возможно на двух играх перед зимней паузой. В зависимости от результатов и его работы будет все оценено, и, возможно, он останется главным тренером «Нижнего Новгорода».
Помогать ему будут два тренера из молодежной команды: Бурлаченко Валерий Иванович, обладающий лицензией Pro, также Слабодич Арнольд Ринатович.
Остальной тренерский штаб остается: Клейменов Валерий Семенович – тренер по вратарям, специалист по физподготовке – Полянин Дмитрий Борисович.
Тренерский штаб на эти две игры сформирован. Дальше будет зависеть от решения руководства и как покажет себя тренерский штаб на этом отрезке времени.
Рассматриваем ли кандидатуру иностранных специалистов? В поиске в большей степени на отечественных специалистов сосредоточены», – заявил Кудряшов.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно