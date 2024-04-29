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Названы 4 кандидата на пост главного тренера «Пари НН»

29 апреля 2024, 08:27
5

Кандидатами на пост главного тренера «Пари НН» являются Олег Василенко, Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Антон Хазов, сообщил журналист Иван Карпов.

50-летний Василенко известен по работе в «Урале», «Факеле» и «Алании». Сейчас он возглавляет грузинский «Телави».

40-летний Стукалов известен по работе с «Уфой» в РПЛ. Его последним клубом был «Ротор».

48-летний Евсеев ранее возглавлял «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник» и «Факел». Его последним клубом была «Кубань», откуда он ушел 8 апреля этого года.

45-летний Хазов с 2018 года работает в структуре «Пари НН» и уже несколько раз был исполняющим обязанности главного тренера команды.

  • В воскресенье, 28 апреля, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что совет директоров клуба принял отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.
  • Сейчас исполняющим обязанности главного тренера назначен Хазов.
  • «Пари НН» проиграл в РПЛ шесть матчей подряд.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа // Карпов»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Василенко Олег Евсеев Вадим Стукалов Алексей Хазов Антон
Комментарии (5)
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ivany4
1714371633
А где же "мэтр", Черчесов? Или лучше бестолковые интервью давать, чем тренировать??
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SLADE2019
1714373112
Всем четверым три рубля в базарный день цена.
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Skull_Boy
1714376204
Один мешок краше другого
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1714376763
Девственного Мостового поставьте,не хуже этой четверки уж точно. Пусть в НН его мужчиной сделают в тренерском ремесле)))
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FCSpartakM
1714377867
Пари НН исключительные ребята, хотят не упасть в ФНЛ.но рассматривают тренеров уровня ФНЛ
Ответить
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