Названы 4 кандидата на пост главного тренера «Пари НН»

Кандидатами на пост главного тренера «Пари НН» являются Олег Василенко, Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Антон Хазов, сообщил журналист Иван Карпов.

50-летний Василенко известен по работе в «Урале», «Факеле» и «Алании». Сейчас он возглавляет грузинский «Телави».

40-летний Стукалов известен по работе с «Уфой» в РПЛ. Его последним клубом был «Ротор».

48-летний Евсеев ранее возглавлял «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник» и «Факел». Его последним клубом была «Кубань», откуда он ушел 8 апреля этого года.

45-летний Хазов с 2018 года работает в структуре «Пари НН» и уже несколько раз был исполняющим обязанности главного тренера команды.