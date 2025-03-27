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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Велес
Алексей Стукалов
Алексей Стукалов
Велес
Россия
24 ноября 1983 (42)
Тренер
Статистика
Новости
Назван клуб, который может возглавить Юран
2025.03.27 13:21
3
Фото
«Сокол» назначил тренера с неудачным опытом РПЛ
2024.11.19 12:34
1
Назван претендент на пост главного тренера «Сокола», который может начать сотрудничество со «Спартаком»
2024.11.18 08:39
«Пари НН» предлагали 7 тренеров, одному из них – 80 лет
2024.05.01 19:19
5
Названы 4 кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
2024.04.29 08:27
5
Стукалов прокомментировал возможное назначение в «Пари НН» вместо Галактионова
2022.10.14 10:59
Задача «Ротора» – выйти в РПЛ за несколько лет. Клуб вылетел во Вторую лигу
2022.06.27 19:02
Фото
«Ротор» объявил о назначении Стукалова главным тренером
2022.06.27 16:49
2
Стукалов заявил, что возглавит «Ротор»
2022.06.27 15:57
1
Экс-тренер «Уфы» Стукалов рассказал о переговорах с «Ротором»
2022.06.24 17:24
«Ротор» выбирает между шестью тренерами
2022.06.20 20:44
1
«С этим игроком надо что-то делать, я устал от него». Экс-тренер «Уфы» Стукалов – об Урунове
2022.06.17 15:35
4
«Неблагодарная работа без премий и бонусов». Стукалов – о причинах ухода из «Уфы»
2022.06.17 14:23
9
Газизов: «Я виноват в вылете «Уфы». Перед ответным стыком можно было поменять тренера и сыграть на других эмоциях»
2022.06.08 09:39
5
Стукалов исключил свое возвращение в «Уфу»
2022.06.06 08:53
1
Стукалов покинул пост главного тренера «Уфы»
2022.05.30 10:17
3
Тренер «Уфы» Стукалов: «Перед пропущенным голом на 94-й минуте ушел в подтрибунку, чтобы опять не потерять сознание»
2022.05.28 19:58
Фото
Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в мае
2022.05.26 11:34
1
Стукалов – о ничьей с «Оренбургом»: «Как я могу быть довольным? Вели 2:0, а сыграли 2:2»
2022.05.25 21:33
2
Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета
2022.05.21 19:30
12
Тренер «Уфы» Стукалов – о ничьей с «Химками»: «Недовольны результатом, должны были выигрывать»
2022.05.02 07:32
Газизов – о поражении «Уфы» от «Сочи»: «Так безвольно играть нельзя»
2022.04.11 11:30
Стукалов – об усилении «Уфы»: «Надеюсь, под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится»
2022.02.12 09:12
3
Газизов – о приглашении Стукалова в «Краснодар»: «В «Уфу» никто не обращался»
2022.01.06 12:30
2
Стукалов – о возможном назначении в «Краснодар»: «Я не в курсе, в горах отдыхаю»
2022.01.05 16:42
Стукалов и Калешин – в шорт-листе «Краснодара» на пост главного тренера («Матч ТВ»)
2022.01.05 16:23
3
Стукалов: «Агаларов возглавил гонку бомбардиров, а его клеймят игроком одного сезона. Почему нельзя порадоваться?»
2021.12.23 14:54
4
Стукалов: «Не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ»
2021.12.23 12:15
3
Тренер «Уфы» Стукалов – о матче с «Локо»: «Во втором тайме стали играть по разным правилам»
2021.12.13 08:21
1
Тренер «Уфы» Стукалов посоветовал Агаларову перейти в европейский клуб
2021.11.22 21:22
11
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