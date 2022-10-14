Алексей Стукалов
Тренер
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Стукалов
|Команда
|Ротор
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 ноября 1983
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Стукалов
|Команда
|Ротор
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 ноября 1983
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ротор
|26
|11
|4
|11
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Ротор
|2 : 0
|Форте
|30.07.2022
|Спартак-Нальчик
|0 : 2
|Ротор
|07.08.2022
|Ротор
|2 : 1
|Машук-КМВ
|14.08.2022
|Ротор
|2 : 1
|Биолог-Новокубанск
|21.08.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 5
|Ротор
|27.08.2022
|Ротор
|0 : 1
|Алания-2
|03.09.2022
|Дружба
|3 : 3
|Ротор
|10.09.2022
|Ротор
|5 : 1
|Легион
|18.09.2022
|Черноморец
|0 : 0
|Ротор
|25.09.2022
|Ротор
|3 : 1
|Динамо
|01.10.2022
|СКА
|1 : 0
|Ротор
|09.10.2022
|Ротор
|0 : 0
|Чайка
|14.10.2022
|Ессентуки
|0 : 5
|Ротор
|22.10.2022
|Ротор
|1 : 4
|Спартак-Нальчик
|29.10.2022
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Ротор
|04.11.2022
|Биолог-Новокубанск
|2 : 2
|Ротор
|09.11.2022
|Ротор
|1 : 0
|Кубань Холдинг
|13.11.2022
|Алания-2
|1 : 3
|Ротор
|11.03.2023
|Ротор
|0 : 1
|Дружба
|18.03.2023
|Легион
|0 : 0
|Ротор
|25.03.2023
|Ротор
|0 : 0
|Черноморец
|01.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Ротор
|08.04.2023
|Ротор
|0 : 0
|СКА
|15.04.2023
|Чайка
|0 : 0
|Ротор
|22.04.2023
|Ротор
|0 : 0
|Ессентуки
|29.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Ротор