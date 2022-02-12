Стукалов – об усилении «Уфы»: «Надеюсь, под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов надеется, что зимняя трансферная кампания клуба еще не завершена.
«На втором сборе нам не всегда везло с погодой, плюс качество поля оставляло желать лучшего. Тем не менее, все ребята работали на этом сборе качественно, усердно и выполнили все наши требования. В целом можно сказать, что физически команда уже подходит к оптимальному состоянию.
Что касается новичков, то они постепенно адаптируются. Надеюсь, что под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится.
Кузнецов и Дзантиев ушли в аренду, мы посчитали, что им нужна игровая практика», – сказал Стукалов.
- «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
- Стукалов возглавляет команду с апреля 2021 года.
- Зимой клуб подписал 4 новичков – Тиагу Родригеша, Дмитрия Кабутова, Антона Чичкана (все трое – свободные агенты) и Дилана Ортиса (аренда).
Источник: сайт «Уфы»