Стукалов – об усилении «Уфы»: «Надеюсь, под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов надеется, что зимняя трансферная кампания клуба еще не завершена.

«На втором сборе нам не всегда везло с погодой, плюс качество поля оставляло желать лучшего. Тем не менее, все ребята работали на этом сборе качественно, усердно и выполнили все наши требования. В целом можно сказать, что физически команда уже подходит к оптимальному состоянию.

Что касается новичков, то они постепенно адаптируются. Надеюсь, что под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится.

Кузнецов и Дзантиев ушли в аренду, мы посчитали, что им нужна игровая практика», – сказал Стукалов.