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    Стукалов – об усилении «Уфы»: «Надеюсь, под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов надеется, что зимняя трансферная кампания клуба еще не завершена.

    «На втором сборе нам не всегда везло с погодой, плюс качество поля оставляло желать лучшего. Тем не менее, все ребята работали на этом сборе качественно, усердно и выполнили все наши требования. В целом можно сказать, что физически команда уже подходит к оптимальному состоянию.

    Что касается новичков, то они постепенно адаптируются. Надеюсь, что под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится.

    Кузнецов и Дзантиев ушли в аренду, мы посчитали, что им нужна игровая практика», – сказал Стукалов.

    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
    • Стукалов возглавляет команду с апреля 2021 года.
    • Зимой клуб подписал 4 новичков – Тиагу Родригеша, Дмитрия Кабутова, Антона Чичкана (все трое – свободные агенты) и Дилана Ортиса (аренда).

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    Источник: сайт «Уфы»

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