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«Ротор» выбирает между шестью тренерами

20 июня 2022, 20:44
1

«Ротор» ищет нового главного тренера на замену Артему Куликову.

Волгоградский клуб рассматривает шесть вариантов. Известны имена четырех кандидатов:

«Ротор» примет решение после 23 июня. В этот день исполком РФС утвердит состав участников ФНЛ сезона-2022/23.

Команда из Волгограда по спортивному принципу вылетела в ФНЛ-2, но у нее есть шансы сохранить прописку, если другие участники снимутся с первенства.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Ротор Бушманов Евгений Черышев Дмитрий Бояринцев Денис Стукалов Алексей
Комментарии (1)
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BlackMurder
1655752807
4 же), Бояринцев то че?
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