«Ротор» выбирает между шестью тренерами

«Ротор» ищет нового главного тренера на замену Артему Куликову.
Волгоградский клуб рассматривает шесть вариантов. Известны имена четырех кандидатов:
«Ротор» примет решение после 23 июня. В этот день исполком РФС утвердит состав участников ФНЛ сезона-2022/23.
Команда из Волгограда по спортивному принципу вылетела в ФНЛ-2, но у нее есть шансы сохранить прописку, если другие участники снимутся с первенства.
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Источник: «Матч ТВ»