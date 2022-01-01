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«Ротор» выбирает между шестью тренерами

«Ротор» ищет нового главного тренера на замену Артему Куликову.

Волгоградский клуб рассматривает шесть вариантов. Известны имена четырех кандидатов:

«Ротор» примет решение после 23 июня. В этот день исполком РФС утвердит состав участников ФНЛ сезона-2022/23.

Команда из Волгограда по спортивному принципу вылетела в ФНЛ-2, но у нее есть шансы сохранить прописку, если другие участники снимутся с первенства.

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Источник: «Матч ТВ»

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